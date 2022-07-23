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Предатель Кобец попал под санкции Евросоюза

  • 23.07.2022, 10:45
Предатель Кобец попал под санкции Евросоюза

Бывший агент КГБ был назначен оккупантами псевдомэром Херсона.

Под новые санкции Европейского Союза попали 48 человек и 9 организаций, ответственных за действия, которые подрывают или создают угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Среди них и немало тех лиц, которых оккупанты назначили руководить на захваченных территориях, сообщает 24tv.ua.

Под санкции попал и Александр Юрьевич Кобец. Именно его захватчики назначили мэром Херсона после захвата города, сообщает

В отличие от Александра Сальдо, которому оккупанты "доверили" всю Херсонскую область, о Кобце было мало информации. Он не появляется на публичных мероприятиях, не записывает видео. Из-за чего даже возникла путаница, ведь некоторые написали, что новым гауляйтером Херсона стал кандидат в депутаты Херсонского городского совета от партии "Голос" Александр Дмитриевич Кобец. Но это разные личности.

Позже журналисты установили, что Александр Юрьевич Кобец – бывший агент КГБ и СБУ. Родился он в Херсоне, где долго жил. Позже перебрался в Киев, где занимался бизнесом. А также работал в разных компаниях, где занимался внутренней безопасностью.

За предыдущие 5 лет, с 27 апреля 2017 по 27 апреля 2022 Кобец 22 раза выезжал из Украины за границу. Большинство этих выездов он осуществлял напрямую в Россию и Беларусь. В частности, Кобец летал в Минск в 2019 году. И ездил поездом и машиной в Россию в 2018 году.

После российского вторжения он скрылся из Киева 7 марта. 15 марта 2022 года Кобец выехал из страны через пункт пропуска "Ужгород". А уже 26 апреля 2022 года стало известно о его "назначении" "мэром" Херсона.

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