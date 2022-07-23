Белорусских рабочих отправляют на вахты в оккупированные районы Украины?
- 23.07.2022, 10:49
«Вакансии» могут означать скрытую вербовку в незаконные вооруженные формирования.
В редакцию телеграм-канала «Белорусского объединения рабочих» (БОР) поступила информация о наборе желающих работать вахтовым методом на оккупированной части Донбасса и юге Украины. «Работодатели» ищут работников строительных специальностей.
«Такая работа может быть не просто опасной: под видом гражданских вакансий может скрываться вербовка в ряды незаконных вооруженных формирований (которые нуждаются в пополнении после понесенных потерь)», — предупреждает БОР.