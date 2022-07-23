Ставки падают, клиенты в шоке: главные изменения в белорусских банках 23.07.2022, 11:06

В банковской сфере Беларуси обозначились новые тенденции.

За прошлую неделю в банковской сфере стали четко видны некоторые общие тенденции. Ставки в целом падают и по кредитам, и по вкладам, пишет onliner.by.

Главная новость — общее снижение ставок

За последние два года ставки по вкладам несколько раз заметно обгоняли инфляцию и падение курса белорусского рубля. Тогда говорили, что высокие ставки — плата за риск и инструмент противодействия выносу вкладов. Теперь есть признаки, что ситуация меняется. Правда, в новостях банков ставки по новым вкладам довольно высокие. Давайте посмотрим.

«Банк «Дабрабыт» с 18 июля принимает деньги на вклады «Хуткi» и «Шчодры» в долларах по ставке до 2,4% и евро до 7%.

«Цептер Банк» с 19 июля открывает депозиты в долларах по ставкам от 1% до 6,20%, евро — от 0,9% до 5,40% годовых.

«Белагропромбанк» с 16 июля принимает белорусские рубли по ставкам до 19% годовых, доллары и евро — до 7%, российские рубли — до 14%.

Многие банки не публикуют в новостных разделах новые ставки, но просто сообщают об изменениях в разделах «Тарифы и условия». Но общая тенденция ясна — ставки падали три месяца подряд и наверняка продолжат в июле.

По данным Национального банка, в апреле 2022 года средняя ставка по вкладам физлиц в белорусских рублях была 18,31% на срок до 1 года и 20,93% по долгосрочным вкладам. В мае соответственно 18,02% и 20,71%. В июне — 17,12% до 1 года, 20,21% по долгосрочным вкладам.

Ставки по кредитам тоже немного падают. Однако здесь прямой связи процента и объемов нет. Ссуды могут подешеветь, а количество отказов — вырасти. Да и общее падение ставок все-таки невелико.

Кредиты

«Белинвестбанк» предлагает льготные жилищные кредиты и овердрафты студентам. На строительство недвижимости выделяется кредит «Субсидия» по указу №240. Потенциальным льготникам стоит изучить этот документ в подробностях и с комментариями. Остальным напомним: этот льготный кредит могут получить многодетные семьи и малообеспеченные молодые семьи с одним или двумя детьми (дети обязательно несовершеннолетние), а также дети-сироты (сюда входят и социальные сироты, т. е. оставшиеся без попечения).

Кредит на 20 лет. Первоначальная ставка 15%, но в зависимости от степени поддержки государство компенсирует за клиента часть процентов или проценты и основную сумму. Некоторые клиенты смогут оформить кредит без первого взноса — это зависит от степени господдержки и требует отдельного уточнения в банке и исполкоме по месту жительства.

Другая на первый взгляд тоже весьма социальная инициатива — «Студенческий овердрафт» от «Белинвестбанка». Дело в том, что банки в первую очередь предлагают овердрафты зарплатным клиентам. А льготный период по овердрафту — возможность без переплаты рассчитаться со следующей получки.

Как же это действует у «Белинвестбанка»? А вот так:

овердрафт доступен только в вузах, входящих в «Образовательную экосистему» «Белинвестбанка»;

потенциальные клиенты должны учиться на бюджетной форме и получать стипендию, иметь «Карточку студента» «Белинвестбанка».

В общем — «у кого есть, тому приложится», остальным придется искать другие варианты.

Условия кредитования такие:

ставка плавающая, сейчас 19,90% годовых (было ниже);

сумма — до 300 рублей;

срок действия овердрафта равен сроку действия «Карточки студента» плюс еще 1 год;

погашение — автоматически при зачислении стипендии или других сумм.

Про льготный период ничего не сказано. Однако другим студентам овердрафты, как правило, не предлагаются. Еще одно достоинство продукта — рассмотрение за несколько минут.

«Беларусбанк» тоже выдает стабилизационные кредиты

В прошлых выпусках мы писали, что белорусские банки стали давать кредит «Стабилизационный» для поддержки предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

Кредит выдается по программе Банка развития, потому ключевые условия одинаковы:

ставка 7,5%;

срок погашения до 5 лет;

сумма — до 5 000 000 рублей.

Кредит целевой, для поддержки экспорта и импортозамещения. Потому надо заранее консультироваться, готовить пакет документов, проверять свой бизнес на соответствие требованиям.

«БТА Банк» предлагает новый кредит на рефинансирование

За счет этого кредита можно погасить другие кредиты на недвижимость и авто. И рассчитываться уже с «БТА Банком» на новых условиях.

Условия кредита на рефинансирование определены так:

сумма — от 500 до 100 000 рублей;

срок погашения — до 7 лет;

ставка плавающая — 19% с пакетом услуг, 26% — без пакета.

Поручительство и залог не нужны при суммах до 15 000 рублей. Состав пакета услуг следует уточнять в банке и считать свою выгоду индивидуально в трех вариантах: с пакетом, без пакета и по старому кредиту.

Изменения по картам

С начала весны 2022 года карты многих банков действуют, скажем так, с особенностями. Внутри Беларуси по операциям с белорусскими рублями проблем не возникает, схема «получил зарплату на карту, сходил в магазин» работает как раньше. Есть неожиданности по карточным операциям с другими валютами и зарубежными банками.

«Банк ВТБ» продлевает действия карточек

С 29.07.2022 «Банк «ВТБ (Беларусь)» продлевает работу некоторых карт по новым условиям. Изменения коснутся многих, потому как в число продляемых попали такие популярные продукты, как: «Черепаха», «Форсаж», «Портмоне», «Отличник», а также «Платежные карточки», полученные в рамках акции «Золотой вкладчик». Продление касается карт, срок которых истек в феврале 2022-го и был продлен банком еще на полгода.

Но не все так просто. Для продления необходимо соблюсти сразу несколько условий:

карта должна оставаться действующей;

не должно быть приостановки операций по карте;

в последние полгода шло движение средств по карте.

Продленные карточки действуют внутри Беларуси без ограничений, в т. ч. в белорусских онлайн-сервисах. Изношенные и утерянные карты меняют как и прежде.

«Банк «Дабрабыт» рассказал о работе своих карт в Беларуси и за рубежом

На сайте «Банка «Дабрабыт» по просьбам клиентов появились разъяснения о работе карт разных типов. Прочесть их стоит, чтоб понимать, как работают карты банков под санкциями, этой весной под них попали: «Дабрабыт», «Белинвестбанк», «ВТБ (Беларусь)», «БелВЭБ», «Сбер» и Банк развития, «Беларусбанка» еще раньше коснулись секторальные санкции.

«Банк «Дабрабыт» описал работу своих карт так:

зарубежные банки, ставшие участниками платежных систем «Мир» и «Белкарт», переводят деньги на карты «Белкарт» «Банка «Дабрабыт»;

с карт Visa и Mastercard переводы на зарубежные карты не проходят с 26 февраля 2022 года;

с карт «Белкарт» «Банка „Дабрабыт“» с 26.02.2022 не проходят переводы на карты Visa и Mastercard зарубежных банков,

переводы с карт «Мир» на карты «Банка „Дабрабыт“» сейчас не проходят по техническим причинам.

Переводы между картами белорусских банков внутри Беларуси проходят в обычном режиме без ограничений.

Поворот на Восток продолжается

Мы уже несколько раз писали, что белорусские банки открывают все больше счетов и вкладов в юанях, что появляются специальные программы для работы со странами Азии, что российские продукты заменяют западные. На этой неделе тема имеет продолжение.

Появились новые предложения по российскому рублю

Сейчас российская валюта отличается от всех прочих валют и от себя самой полгода назад. Во-первых, несмотря на все санкции и препоны, российский рубль аномально укрепился к доллару и всем прочим деньгам, во-вторых, разница между курсами покупки и продажи российского рубля в белорусских банках тоже аномально велика — принимают в лучшем случае по 3,5 за 100 рублей, продают не дешевле 4,47, а в большинстве банков курсы от 4,55 белорусского рубля за 100 российских.

Зато теперь российские рубли можно сдать не только в обменник, но также в банкомат с функцией приема наличных. Такую возможность предоставляют банкоматы «Белинвестбанка» с возможностью cash-recycling. Причем обмен идет по особому курсу и без карточки. Правда, такой терминал у «Белинвестбанка» только один — в Минске в здании гостиницы «Беларусь» на Сторожевской, 15.

«Альфа-Банк» привлекает российские рубли на депозиты с повышением ставок до 11,5%. Название вклада — «Альфа-Вклад (безотзывный) в RUB», срок — 5 или 15 месяцев.

«Белагропромбанк» повысил ставки по вкладу «Плюс к стабильности» на 370 дней до 14%. Впрочем, весной ставки по вкладам в российских рублях были еще выше.

«Цептер Банк» предлагает счета в тенге

Речь про корреспондентские счета в казахстанской валюте. Это будет интересно бизнесу, ведущему дела с Казахстаном, упрощаются операции, снижаются потери на их проведении.

И другие новости

У «Паритетбанка» появился руководитель. Председателем правления стал Сергей Карпов, который с марта 2022 года был исполнительным директором бывшего государственного, а теперь частного «Паритетбанка». В этом же пресс-релизе банк сообщил о значительном росте прибыли, активов и уставного фонда

На сайте «Альфа-Банка» появилось интересное исследование под названием «На что тратят и на чем экономят белорусы?». Главная мысль — всем тревожно, причем богатые, кажется, беспокоятся больше, чем бедные. Все стали больше закупаться впрок, особенно бытовой химией и продуктами. И примерно половина имеет сбережений не более чем на месяц обычного потребления, т. е. живет от зарплаты до зарплаты.

А на сайте «БСБ Банка» начальник дилингового отдела скорее успокаивал по поводу перемен и стабильности курсов. Однако противоречия с общим настроением тут нет — в этом году валюта и цены движутся в разных направлениях, рубль крепнет, а цены растут. Вероятно, нам стоит больше ориентироваться не на курсы в банках, а на ценники в магазинах.

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