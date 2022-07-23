Пентагон: Россия направила 85% войск в Украину, оголив территории на своей границе 6 23.07.2022, 11:22

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РФ осталась без военного прикрытия не только на границах, но и по всему миру.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны США сообщает, что страна-агрессор Россия направила уже почти 85% своих вооруженных сил на войну в Украине. РФ оголила свои границы, сократив количество военных в этих районах.

Об этом в Twitter написал американский журналист Ник Шифрин. Он является корреспондентом PBS NewsHour по иностранным делам и обороне.

В Пентагоне добавили, что РФ осталась без военного прикрытия не только на границах, но и по всему миру, где присутствовали российские войска.

При этом оккупанты продолжают выпускать по Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов в день.

"Они не могут продолжать так вечно. Они израсходовали много своих высокоточных боеприпасов", – сказал представитель Пентагона, добавив, что россияне все чаще используют неуправляемое оружие.

Вооруженные силы Украины, по его словам, при помощи РСЗО HIMARS уничтожили уже более сотни значимых целей захватчиков. Наши защитники нанесли удары по российским командным пунктам, складам боеприпасов, объектам ПВО, радиолокационным системам и узлам связи, а также по огневым позициям дальнобойной артиллерии.

Россия ежедневно теряет сотни военных, отмечают в Пентагоне. Среди погибших оккупантов насчитываются тысячи лейтенантов и капитанов, сотни полковников и много генералов.

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