Белорус придумал хитрый способ, как легализовать свое авто, но что-то пошло не так 23.07.2022, 11:27

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Обычная на первый взгляд история с неожиданным финалом произошла в Бобруйске.

Эта история начиналась обычно, – рассказывает abw.by подробности Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области.

К судебным экспертам в Бобруйске с заявлением о проведении экспертизы VIN обратился местный житель. По словам мужчины, в его микроавтобусе идентификационный номер уничтожен коррозией.

Казалось бы, рядовая ситуация. С нечитаемыми и поврежденными номерами транспортных средств судебные эксперты сталкиваются довольно часто, и в ряде случаев им удается восстановить номер экспертным путем – на радость автовладельцу. Ведь при невозможности идентификации авто по VIN собственника автомобиля ждет масса сложностей: не совершить регистрационные действия, не пересечь на авто границу. Но, как выяснится позже, в этом случае будет совсем не так.

В ходе исследования автомобиля судебный эксперт выявил признаки удаления знаков номера и имитации естественного коррозионного износа номерной площадки. В процессе проведения экспертизы удаленные знаки номера удалось полностью восстановить. К тому же у эксперта возникли сомнения в отношении крепления одной из заводских табличек, на которой продублирован VIN.

Дальше – больше. Восстановленный номер автомобиля не соответствовал сведениям, указанным в свидетельстве о регистрации транспортного средства и на заводской табличке. В документе и табличке был указан один номер, а на раме автомобиля – совершенно иной. Информацию об этом судебные эксперты передали в органы внутренних дел.

В рамках проверки сотрудниками милиции была назначена судебная экспертиза. По ее результатам установлено, что идентификационный номер изменялся путем удаления знаков VIN на номерной площадке, демонтажа заводской таблички со знаками первоначального VIN и установки на ее место заводской таблички от другого автомобиля.

Результаты судебной экспертизы послужили основанием для возбуждения уголовного дела. В ходе расследования было установлено, что у бобруйчанина в собственности имелся микроавтобус, техническое состояние которого уже не позволяло его эксплуатировать. На одной популярной интернет-площадке бесплатных объявлений мужчина приобрел автомобиль аналогичной марки, модели и года выпуска в хорошем техническом состоянии. Но имелся один важный нюанс: на продаваемый автомобиль было наложено ограничение в виде запрета на снятие с учета. Мужчина мог пользоваться приобретенным транспортом, но не мог переоформить его на себя и выехать на нем за пределы страны.

С целью обхода этих ограничений бобруйчанин начинает эксплуатировать вновь купленный автомобиль по документам и регистрационному знаку от своего старого транспортного средства. Чтобы скрыть несоответствие VIN, он решается уничтожить знаки номера на маркируемой детали и перевешивает заводскую табличку с номером со старого авто на "новое". Вероятно, мужчина рассчитывал на то, что эксперты не смогут восстановить уничтоженный номер и он сможет пользоваться микроавтобусом по документам и регистрационному знаку от своего прежнего авто.

Планы по легализации транспортного средства мужчине не удалось реализовать. Для бобруйчанина все закончилось печально – его привлекли к уголовной ответственности.

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