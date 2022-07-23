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Патриоты Ичкерии объявили Кадырову джихад

  • 23.07.2022, 11:48
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Патриоты Ичкерии объявили Кадырову джихад

В стране начинает действовать подполье.

Главе Чечни Рамзану Кадырову и его режиму объявлен джихад. Об этом заявили патриоты оккупированной РФ Ичкерии, сообщает glavred.info.

Чеченские патриоты заявили о том, что отказываются жить под оккупацией России. Соответствующая видеозапись опубликована в Сети.

При этом участники видеообращения сожгли флаг кадыровцев и развернули флаг Ичкерии. Они заявили, что с момента объявления джихада в республике начнет действовать подполье. Чеченские патриоты подчеркнули, что их сторонники даже находятся среди ближайшего окружения председателя Кадырова.

"Мы, сыновья Ичкерии, отказываемся жить под флагом оккупанта. Вот наш флаг Ичкерии, который скоро займет свое законное место. Кадыров, пришло время, которого ты так боялся", – добавили ичкерийцы.

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