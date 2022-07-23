Какие курсы валют установили обменники в Беларуси на выходные
- 23.07.2022, 11:52
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Где выгоднее всего можно купить доллары и евро.
Доллар и евро на этой неделе то дешевели, то дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,579 рубля, а евро — 2,62 рубля, пишет zerkalo.io.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля («Банк Решение»), а ниже всего — 2,579 рубля («БНБ-Банк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БСБ Банк» — 2,56 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 2,677 рубля («БСБ Банк»"), а ниже всего — в «Белинвестбанк» (2,62 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк» — 2,61 рубля.
Российский рубль банки принимают от 3 до 3,5 рубля за 100 российских рублей.
При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 4,585 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 4,44 рубля («БСБ Банк»).