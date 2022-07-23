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В небе над Одессой идет воздушный бой

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  • 23.07.2022, 11:54
  • 13,010
В небе над Одессой идет воздушный бой

В городе гремят взрывы, горит порт.

В субботу, 23 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Прогремели взрывы. В порту вспыхнул пожар. Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, прогремели как минимум шесть взрывов. Жители города сообщают о десяти взрывах. В городе работает ПВО. Большую часть ракет удалось сбить, но есть "прилет".

"Вот вам и зерновой коридор. Эти [уроды] (неценз, - ред.) одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты. Так что, нам нужны самолеты и нужно потопить весь черноморский флот России. Это будет лучшая договоренность по вывозу зерна", - написал Гончаренко.

"В небе над Одессой идет воздушное сражение. Пожалуйста, пройдите в подвалы, хранилища и другие безопасные места!", - добавил он.

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