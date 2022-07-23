Несмотря на полное истощение, Николай Автухович держит сухую голодовку 2 23.07.2022, 11:56

Политзаключенный отказывается принимать пищу и воду уже 13-й день.

Во время очередного судебного заседания, которое проходило в четверг, политзаключенному Николаю Автуховичу стало плохо. В суде перерыв до понедельника, сообщает «Белсат».

«Состояние Николая было критическим уже вчера, когда он не мог сидеть в этой ужасной клетке на процессе. В суде сделали перерыв до понедельника, но, несмотря на полную истощенность Николая, из карцера его вчера не перевели. Узнали об этом, когда сегодня утром не взяли передачу для него. Адвокату в медчасти отказались сообщать по телефону, в каком состоянии сейчас Николай. Письмо, которое он отправил мне несколько недель назад в конверте 1 класса, до сих пор из тюрьмы не вышло», – рассказала вчера Светлана Богуш.

Николай держит «сухую» голодовку с 11 июля. Заключенный таким образом протестует против ограничения его в переписке.

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