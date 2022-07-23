закрыть
23 июля 2022, суббота, 12:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Несмотря на полное истощение, Николай Автухович держит сухую голодовку

2
  • 23.07.2022, 11:56
Несмотря на полное истощение, Николай Автухович держит сухую голодовку

Политзаключенный отказывается принимать пищу и воду уже 13-й день.

Во время очередного судебного заседания, которое проходило в четверг, политзаключенному Николаю Автуховичу стало плохо. В суде перерыв до понедельника, сообщает «Белсат».

«Состояние Николая было критическим уже вчера, когда он не мог сидеть в этой ужасной клетке на процессе. В суде сделали перерыв до понедельника, но, несмотря на полную истощенность Николая, из карцера его вчера не перевели. Узнали об этом, когда сегодня утром не взяли передачу для него. Адвокату в медчасти отказались сообщать по телефону, в каком состоянии сейчас Николай. Письмо, которое он отправил мне несколько недель назад в конверте 1 класса, до сих пор из тюрьмы не вышло», – рассказала вчера Светлана Богуш.

Николай держит «сухую» голодовку с 11 июля. Заключенный таким образом протестует против ограничения его в переписке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман
Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО?
Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО? Аркадий Бабченко