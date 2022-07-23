Уничтожен еще один склад оккупантов в Чернобаевке
- 23.07.2022, 12:31
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Боеприпасы взлетели на воздух.
В пятницу, 22 июля, в Чернобаевке на Херсонщине был уничтожен очередной склад боекомплекта оккупантов.
Об этом в эфире телемарафона FreeДОМ сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает УНИАН.
"Официальная информация - вчера еще минус один склад рашистов в Чернобаевке", - отметил он.
Также Хлань отметил, что сейчас в Херсонской области началась вторая волна эвакуации. Люди обеспокоены из-за большого присутствия российских войск.
"Новая Каховка и пригороды... Сейчас люди массово эвакуируются после взрывов на складах оккупантов. Они там за предыдущие месяцы сделали себе там замену вооруженного хаба, который ранее размещали в Чернобаевке. Они сделали этот хаб в Новой Каховке, где наши вооруженные силы довольно удачно все уничтожили", - отметил он.