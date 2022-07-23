Запасы иномарок в России закончатся через 3−6 месяцев 1 23.07.2022, 12:30

Поставки зарубежных моделей практически прекратились.

Запасов иностранных автомобилей в России хватит на 3−6 месяцев, они подходят к концу. Об этом пишет Lenta.ru, цитируя слова автомобильного эксперта Игоря Моржаретто.

Он пояснил, позиции уходящих марок автомобилей замещает Китай, кроме того, продолжается сборка машин из южнокорейских комплектующих в Калининграде.

Моржаретто напомнил, что с марта многие сборочные предприятия иностранных производителей автомобилей приостановили работу, и поставки зарубежных моделей практически прекратились.

Ранее стало известно, что в России собираются возобновить производство автомобилей «Москвич», а известную модель Lada Granta решили делать в упрощенной версии, без системы ABS и подушек безопасности.

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