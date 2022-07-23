Белорусы нашли способ вернуть деньги, списанные во время переводов по выгодному курсу
- 23.07.2022, 12:40
Опубликован перечень банков.
История майских списаний с карт клиентов Paysend, делавших переводы в Беларусь по выгодному курсу, кажется, подходит в концу. В чате на 700+ человек, который пользователи сервиса создали специально для обмена информацией и защиты своих прав, все больше сообщений о том, что их банки разобрались в ситуации и вернули деньги окончательно, пишет devby.io.
Первоначально пострадавшие планировали много разных мер: и коллективный иск, и обращение в полицию. Но полицейские и в Польше, и в Литве отказались рассматривать заявления. Кажется, самым простым и эффективным способом инициировать разбирательство оказалось личное обращение клиента в банк-эмитент карты.
Первоначально лучше всех на такие рекламации отреагировали польские банки — многие быстро вернули на счета списанные деньги, но условно, «до окончания разбирательства».
Литовские сначала реагировали хуже, но и они начали условно зачислять деньги и проводить расследование. Больше всего жалоб было на литовскую Paysera, которая вообще не хотела разбираться, отправляя клиентов в Paysend.
В результате банки передали разбирательство на уровень платежных систем — Visa и MasterCard. И вот с конца июня пользователям стали приходить от банков хорошие новости: решение принято в пользу владельцев карт. Посмотрели, что за банки их принесли, а какие, наоборот, не радуют.
Где все хорошо
Santander
«Сантандер вернул сегодня. Visa. И не только мне».
«Просто написал рекламацию в Сантандер о том, что произошло списание средств со счета без моего подтверждения. Они через 12 дней временно вернули, а еще через месяц пришло письмо, что это окончательно».
Millennium
«Миллениум, карта виза, вернули. Официального ответа пока нет, срок [ответа был] до сегодня»
Уведомление о положительном рассмотрении жалобы и возврате средств.
Getin Bank
«Банк Getin все вернул — Мастеркард».
Уведомление о «положительном решении по жалобе».
PKO
«Банк ПКО: после рекламации деньги вернули сначала временно, и вот на прошлой неделе пришло сообщение, что рекламация закрыта и деньги вернули полностью».
«Карта Visa. Рекламация сразу же в день списания Пейсендом. Возврат денег — через 5 дней. Рассмотрение рекламации — 35 рабочих дней. Сегодня окончательный ответ».
PEKAO
«Только что мне на счет Pekao вернул все деньги, очень оперативно. Я никуда не ездил, из дома только написал рекламацию. Понравилось, что при разговоре с менеджером тот мне сразу сказал, что списание незаконно и банк обязательно вернет деньги — для этого напишите рекламацию и ждите.
Сказали, что рекламацию рассмотрят в течение 1-2 рабочих дней, а в течение 3 дней получу деньги. Так и было. В четверг написал рекламацию, ответ по ней СМСкой пришел в пятницу, а сегодня на счет легли все списанные Paysend деньги. В трансфере по возврату нигде не указано, что возврат временный. Буду надеяться, что этот вопрос я для себя закрыл».
Alior
«Алиор и Пекао вернули сразу, без дополнительного рассмотрения. Я уже в „Алиор“ перешел».
Swedbank
«Swedbank только что вернул все до копейки, ребята».
«Вернули бабки только что, Шведбанк».
«Шведбанк сегодня [12 июля] в 8 утра вернул мужу всю сумму. Претензия была подана 26.05».
«Swedbank вернул деньги. Рассмотрение претензии — 45 дней. Карта — MasterCard».
«Swedbank после возврата денег снял «комиссию за превышение кредитного лимита». На счету до возврата денег был минус. В банке уверяли, что никакой пени не будет. Сняли 74 евро. Главное чтоб это было последнее списание.
UPD. Вернули пеню после обращения в банк».
«Я погасил задолженность сразу, так как нужен счет для работы. И никаких процентов и комиссии не было списано при возврате средств. Я думаю, пеню начисляют, если была задолженность. Ее считают как овердрафт, и это должно быть отображено в платежке».
«Шведбанк вернул деньги. Рекламацию писал 23.05. Дедлайн был 11.07. Сегодня с утра звонил, сказали,ч то могут продлить до 23.07. Отправитель — Paysend. Всем успешного исхода!»
SEB
«SEB вернул деньги. Отправлял с карты MasterCard».
«SEB BANK вернул».
Deutsche Kreditbank
«Немецкий банк DKB (Visa) условно вернул. У Paysend есть время по 15 июля обжаловать это решение о возврате. Если не обжалует, то вопрос закрыт. Если обжалует, будет какая-то новая проверка».
Raiffeisen
«Ура! Теперь могу спать спокойно! Райфайзен банк, Чехия, прислал сегодня с утра (как и обещал, еще месяц назад, что ждать 13 июля), сообщение о том, что моя рекламация решена в мою пользу и сумма окончательно возвращена! К слову, они условно вернули деньги на второй день рекламации, еще аж 24 мая, но теперь я могу наконец выдохнуть!
Где так себе
Citadele
«Только что звонили из «Цитадели», предлагали, чтобы я заплатил 30 евро за каждую рекламацию. Сказали, что 30 евро они возьмут как комиссию с тех денег, что вернется. На карточке у меня ноль. Еще сказали, что могут вернуть деньги в течение 75 дней после их списания с карты. Таким образом у них подходит время, когда они не смогут вернуть деньги. Единственное, что надо сделать для начала рекламации — зайти в интернет-банкинг и дать письменное согласие на рекламацию списанных средств.
«Самый [оценочное слово] банк — это „Цитадель“. Никому не вернули, да еще и денег просят за возврат».
«Цитадель прислала, после того как я согласился оплатить рекламации:
… Получив ваш запрос, мы начали процесс возврата в соответствии с правилами разрешения споров Международной организации платежных карт. В ходе этого процесса банк продавца имеет право представить аргументы, почему он не может выполнить возврат. Если мы не получим такие аргументы в течение 35 дней, мы вернем средства на ваш карточный счет.
Если мы не сможем вернуть средства, мы сообщим вам об этом. В этом случае окончательный срок расследования будет зависеть от дальнейшего хода процесса возврата.
В ходе расследования сотрудникам банка может понадобиться дополнительная информация, поэтому регулярно проверяйте раздел «Переписка в банке» интернет-банка. Также проверьте правильность контактных данных, предоставленных вашему банку, и отвечайте на звонки банка.
Если у вас есть дополнительные вопросы, задайте их в интернет-банке или свяжитесь с нами по телефону +370 5 221 9091.
С уважением, Банк Citadele».
«То есть Цитадель может вернуть, но отожмет за каждый возврат 30 евро?»
«С Цитадели в шоке: 30 евро за каждую транзакцию. А если их 20, то 600 евро на авось повезет».
Paysera
«Пайсера все так же отвечает, что я не я и хата не моя, что ждут ответа от Visa и что не гарантируют возврат средств или аннулирование задолженности. Пайсенд тоже сказал, что его ответ о новом пункте в договоре остается конечным и ничего дальше они комментировать и объяснять не будут. Предоставлять какие-либо документы типа выписки где видно закрыты были операции или нет тоже не собираются».
«Пайсера стала списывать со счетов деньги. Если у вас задолженнность на карте, а на счете имеются деньги, то они списывают их на задолженность карты».
«То же самое. Звонил — сказали, что деньги сняла Visa в счет долга (то, что Пайсенд в минус загнал). Пайсера сказала, что Пайсенд им не отвечает еще, ждут. И то, что они обратились в Visa (если я правильно понял) с просьбой не снимать пока деньги с другого счета и вернуть то, что сняли сейчас. Минус сказали пока не гасить».
«Пайсера полностью морозит. Никаких ответов не дает».
В самом платежном сервисе, отправившем банковские карты своих клиентов в минус, жалобы по-прежнему отклоняют. И говорят, что других комментариев не будет. На запрос dev.by в Paysend тоже не ответили.