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Белорусы нашли способ вернуть деньги, списанные во время переводов по выгодному курсу

  • 23.07.2022, 12:40
Белорусы нашли способ вернуть деньги, списанные во время переводов по выгодному курсу

Опубликован перечень банков.

История майских списаний с карт клиентов Paysend, делавших переводы в Беларусь по выгодному курсу, кажется, подходит в концу. В чате на 700+ человек, который пользователи сервиса создали специально для обмена информацией и защиты своих прав, все больше сообщений о том, что их банки разобрались в ситуации и вернули деньги окончательно, пишет devby.io.

Первоначально пострадавшие планировали много разных мер: и коллективный иск, и обращение в полицию. Но полицейские и в Польше, и в Литве отказались рассматривать заявления. Кажется, самым простым и эффективным способом инициировать разбирательство оказалось личное обращение клиента в банк-эмитент карты.

Первоначально лучше всех на такие рекламации отреагировали польские банки — многие быстро вернули на счета списанные деньги, но условно, «до окончания разбирательства».

Литовские сначала реагировали хуже, но и они начали условно зачислять деньги и проводить расследование. Больше всего жалоб было на литовскую Paysera, которая вообще не хотела разбираться, отправляя клиентов в Paysend.

В результате банки передали разбирательство на уровень платежных систем — Visa и MasterCard. И вот с конца июня пользователям стали приходить от банков хорошие новости: решение принято в пользу владельцев карт. Посмотрели, что за банки их принесли, а какие, наоборот, не радуют.

Где все хорошо

Santander

«Сантандер вернул сегодня. Visa. И не только мне».

«Просто написал рекламацию в Сантандер о том, что произошло списание средств со счета без моего подтверждения. Они через 12 дней временно вернули, а еще через месяц пришло письмо, что это окончательно».

Millennium

«Миллениум, карта виза, вернули. Официального ответа пока нет, срок [ответа был] до сегодня»

Уведомление о положительном рассмотрении жалобы и возврате средств.

Getin Bank

«Банк Getin все вернул — Мастеркард».

Уведомление о «положительном решении по жалобе».

PKO

«Банк ПКО: после рекламации деньги вернули сначала временно, и вот на прошлой неделе пришло сообщение, что рекламация закрыта и деньги вернули полностью».

«Карта Visa. Рекламация сразу же в день списания Пейсендом. Возврат денег — через 5 дней. Рассмотрение рекламации — 35 рабочих дней. Сегодня окончательный ответ».

PEKAO

«Только что мне на счет Pekao вернул все деньги, очень оперативно. Я никуда не ездил, из дома только написал рекламацию. Понравилось, что при разговоре с менеджером тот мне сразу сказал, что списание незаконно и банк обязательно вернет деньги — для этого напишите рекламацию и ждите.

Сказали, что рекламацию рассмотрят в течение 1-2 рабочих дней, а в течение 3 дней получу деньги. Так и было. В четверг написал рекламацию, ответ по ней СМСкой пришел в пятницу, а сегодня на счет легли все списанные Paysend деньги. В трансфере по возврату нигде не указано, что возврат временный. Буду надеяться, что этот вопрос я для себя закрыл».

Alior

«Алиор и Пекао вернули сразу, без дополнительного рассмотрения. Я уже в „Алиор“ перешел».

Swedbank

«Swedbank только что вернул все до копейки, ребята».

«Вернули бабки только что, Шведбанк».

«Шведбанк сегодня [12 июля] в 8 утра вернул мужу всю сумму. Претензия была подана 26.05».

«Swedbank вернул деньги. Рассмотрение претензии — 45 дней. Карта — MasterCard».

«Swedbank после возврата денег снял «комиссию за превышение кредитного лимита». На счету до возврата денег был минус. В банке уверяли, что никакой пени не будет. Сняли 74 евро. Главное чтоб это было последнее списание.

UPD. Вернули пеню после обращения в банк».

«Я погасил задолженность сразу, так как нужен счет для работы. И никаких процентов и комиссии не было списано при возврате средств. Я думаю, пеню начисляют, если была задолженность. Ее считают как овердрафт, и это должно быть отображено в платежке».

«Шведбанк вернул деньги. Рекламацию писал 23.05. Дедлайн был 11.07. Сегодня с утра звонил, сказали,ч то могут продлить до 23.07. Отправитель — Paysend. Всем успешного исхода!»

SEB

«SEB вернул деньги. Отправлял с карты MasterCard».

«SEB BANK вернул».

Deutsche Kreditbank

«Немецкий банк DKB (Visa) условно вернул. У Paysend есть время по 15 июля обжаловать это решение о возврате. Если не обжалует, то вопрос закрыт. Если обжалует, будет какая-то новая проверка».

Raiffeisen

«Ура! Теперь могу спать спокойно! Райфайзен банк, Чехия, прислал сегодня с утра (как и обещал, еще месяц назад, что ждать 13 июля), сообщение о том, что моя рекламация решена в мою пользу и сумма окончательно возвращена! К слову, они условно вернули деньги на второй день рекламации, еще аж 24 мая, но теперь я могу наконец выдохнуть!

Где так себе

Citadele

«Только что звонили из «Цитадели», предлагали, чтобы я заплатил 30 евро за каждую рекламацию. Сказали, что 30 евро они возьмут как комиссию с тех денег, что вернется. На карточке у меня ноль. Еще сказали, что могут вернуть деньги в течение 75 дней после их списания с карты. Таким образом у них подходит время, когда они не смогут вернуть деньги. Единственное, что надо сделать для начала рекламации — зайти в интернет-банкинг и дать письменное согласие на рекламацию списанных средств.

«Самый [оценочное слово] банк — это „Цитадель“. Никому не вернули, да еще и денег просят за возврат».

«Цитадель прислала, после того как я согласился оплатить рекламации:

… Получив ваш запрос, мы начали процесс возврата в соответствии с правилами разрешения споров Международной организации платежных карт. В ходе этого процесса банк продавца имеет право представить аргументы, почему он не может выполнить возврат. Если мы не получим такие аргументы в течение 35 дней, мы вернем средства на ваш карточный счет.

Если мы не сможем вернуть средства, мы сообщим вам об этом. В этом случае окончательный срок расследования будет зависеть от дальнейшего хода процесса возврата.

В ходе расследования сотрудникам банка может понадобиться дополнительная информация, поэтому регулярно проверяйте раздел «Переписка в банке» интернет-банка. Также проверьте правильность контактных данных, предоставленных вашему банку, и отвечайте на звонки банка.

Если у вас есть дополнительные вопросы, задайте их в интернет-банке или свяжитесь с нами по телефону +370 5 221 9091.

С уважением, Банк Citadele».

«То есть Цитадель может вернуть, но отожмет за каждый возврат 30 евро?»

«С Цитадели в шоке: 30 евро за каждую транзакцию. А если их 20, то 600 евро на авось повезет».

Paysera

«Пайсера все так же отвечает, что я не я и хата не моя, что ждут ответа от Visa и что не гарантируют возврат средств или аннулирование задолженности. Пайсенд тоже сказал, что его ответ о новом пункте в договоре остается конечным и ничего дальше они комментировать и объяснять не будут. Предоставлять какие-либо документы типа выписки где видно закрыты были операции или нет тоже не собираются».

«Пайсера стала списывать со счетов деньги. Если у вас задолженнность на карте, а на счете имеются деньги, то они списывают их на задолженность карты».

«То же самое. Звонил — сказали, что деньги сняла Visa в счет долга (то, что Пайсенд в минус загнал). Пайсера сказала, что Пайсенд им не отвечает еще, ждут. И то, что они обратились в Visa (если я правильно понял) с просьбой не снимать пока деньги с другого счета и вернуть то, что сняли сейчас. Минус сказали пока не гасить».

«Пайсера полностью морозит. Никаких ответов не дает».

В самом платежном сервисе, отправившем банковские карты своих клиентов в минус, жалобы по-прежнему отклоняют. И говорят, что других комментариев не будет. На запрос dev.by в Paysend тоже не ответили.

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