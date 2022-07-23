«Цены на корм растут, как бензин, каждую неделю» 23.07.2022, 12:59

Владельцы собак в Беларуси рассказали, сколько тратят на питомцев.

Журналисты Intex-press пообщались с жителями Барановичей, у которых есть собаки, и узнал, какую сумму они тратят ежемесячно на содержание своих питомцев, выросли ли эти расходы в последнее время и вынуждены ли они на чем-то экономить.

«Черри – член семьи, и я готова покупать для нее самое лучшее»

Татьяна, владелица карликовой таксы:

– Черри почти четыре года, порода – карликовая такса – довольно редкая для наших мест. Черри – аллергик, и чувствительна к тому, что кушает, поэтому корм для нее я покупаю премиум-класса. Затраты, конечно, не маленькие.

Да, цены растут. Еще год назад за килограмм корма я отдавала 16 рублей, сейчас за такой же объем я плачу 25 рублей. И это при том, что корм я стараюсь покупать только в «скидочные дни».

На то, что цены стали расти, я обратила внимание после того, как начались проблемы с импортом зарубежных товаров. На данный момент подорожали все группы зоотоваров: наполнители, поводки, всякие игрушки для собак.

Что касается стоимости услуг ветеринара, то об этом пока судить не могу: для Черри у меня пока есть необходимые препараты в запасе.

В месяц на корм для Черри уходит в среднем 50 рублей. Но заменять ее рацион более дешевой продукцией я не собираюсь. Черри – полноценный член нашей семьи, и я готова покупать для нее только самое лучшее. Ведь если дорожают продукты в магазине, я ведь не начинаю кормить своих детей лапшой быстрого приготовления. Так и с собакой.

«Пес должен кайфовать и есть мясо!»

Максим, владелец дворняги:

– Я работаю на одном из рынков города. Именно там я нашел Гашика, а он – меня. Однажды утром ко мне пришел маленький щенок, обычная дворняга. Я его увидел и сказал: «Останешься здесь до четырех часов – заберу тебя и будешь жить со мной». Пес сидел рядом до конца моего рабочего дня, даже не отходил. Раз решил остаться – так тому и быть.

И вот уже на протяжении десяти лет, каждый день пес Гашик ездит вместе со мной на работу в машине. Когда приезжаем на рынок, он выходит и начинает проверять свои «точки»: обходит все роллеты, где торгуют мясом. Там Гашика прекрасно знают, и каждый раз кто-нибудь да угостит собаку каким-нибудь лакомством. А он не ест, сперва приходит ко мне и хвастается угощением.

Конечно, я тоже покупаю для собаки еду, но считаю, что сухой корм для него – это не пища. Пес должен кайфовать и есть мясо! Для него я покупаю куриные спинки, для Гашика – это настоящее лакомство. Каждый вечер даю ему две спинки, он лопает их с удовольствием.

Таким образом, на содержание моего пса много денег не уходит. На 15 рублей выходит около пяти килограмм куриных спинок – этого количества ему хватает примерно на одну, иногда две недели. Всего же затраты на Гашика в месяц составляют в среднем 70 – 100 рублей.

«Мне повезло: Ума ест абсолютно все»

Катерина, хозяйка собаки породы кане-корсо:

– У меня собака Ума. Она для меня много значит, я считаю, что спасла ее от недобросовестных хозяев.

В интернете наткнулась на объявление о том, что отдают собаку. Когда я приехала, обратила внимание, что животное было очень напуганным, постоянно скулило. В паспорте информация была словно о совсем другой собаке – это меня насторожило. И я решила забрать собаку к себе. Так у меня появилась Ума.

Средний вес собак такой породы – 65 – 70 кг. Это говорит о том, что такая собака кушает много.

Цены на корм для Умы, особенно в последние три месяца, заметно выросли. Если еще в прошлом году за килограмм корма я отдавала 12 рублей, то сейчас – 22 рубля. В каком-то смысле мне повезло: Ума ест абсолютно все – будь то корм для собак, обычный хлеб или колбасу.

Цены выросли и на препараты для собаки. Для укрепления костей ветеринар выписал для Умы витамины. Сейчас они стоят 73 рубля, раньше я покупала их за 30 рублей. Разница более чем ощутимая.

Чтобы шерсть собаки была красивой нужно покупать шампунь. К слову, для каждой собаки шампунь свой – его нужно подбирать под конкретный вид шерсти. В среднем шампунь для собак стоит от 20 рублей за 60 – 100 мл. В прошлом году цена была 7-8 рублей. Уверена, что цены взлетели из-за санкций.

На содержание Умы в месяц у меня может уйти от 300 до 350 рублей. Но, несмотря на высокие цены, я считаю, что экономить на собаках неправильно, ведь это полноценный член семьи. И если на еде еще бывает можно сэкономить, то на лекарствах и средствах ухода за своим питомцем я точно экономить не стану.

«Завариваю каши, кормлю творогом и молоком»

Светлана, владелица мопса:

– Мой питомец – семилетний мопс Арчи. Я очень его люблю.

Сказать, что содержание собаки сильно бьет по моему карману, я не могу. И цены, как мне кажется, сильно на зоотовары не выросли.

Я завариваю Арчи каши, кормлю его творогом и молоком, иногда балую специальными «вкусняшками». Два раза в год покупаю витамины, а летом обязательно делаю прививку.

Цены в ветклинике мне тоже кажутся приемлемыми. К примеру, за то, чтобы постричь собаке когти, я заплатила 10 рублей. Не знаю, насколько это дорого, мне просто не с чем сравнить.

В месяц на содержание Апчи у меня уходит в среднем около 90 – 100 рублей. Считаю, что это не сильно накладно.

«Даже ливерка стоит пять рублей – большие деньги»

Артем, хозяин двух собак:

– У меня две собаки – спаниэль Рэй и дворняжка Леди, которую я подобрал на улице.

Рэй с рождения слепой. Я думал, что из-за отсутствия зрения, собаку придется усыплять, но отговорил ветеринар, убедив, что пес будет жить как полноценная, здоровая собака. Собственно, так и есть. Рэю уже семь лет, он спокойно может гулять без поводка, и люди порой даже не понимают, что он слепой, пока я им этого не скажу. Рэй чувствует себя комфортно и всегда знает, куда ему идти во дворе.

Леди я нашел в Мостовском районе – ее кто-то выбросил. Собака сидела в коробке у дороги и, думаю, уже собиралась на тот свет. Выглядела она ужасно и практически не двигалась. Я забрал ее и отвез в ближайший ветеринарный пункт. Собаку спасли. А с меня не взяли ни копейки: мол, молодец, что нашел и привез к нам пса…

Стоимость товаров для животных в последнее время заметно подскочила. Цены на корм для собак растут, как бензин, каждую неделю! Даже ливерка стоит пять рублей – большие деньги.

Подорожали и препараты. Сейчас за укол и мазь для собаки в ветклинике отдашь рублей 60. Год назад это стоило вдвое меньше.

Думаю, все это напрямую связано с санкциями на отдельные виды продукции. И безусловно не может не бить по карману. Если перед новым годом за кило корма «Pedigree» я отдавал 4,5 рубля, то сейчас – 7 рублей.

Содержание двух питомцев обходится мне около 200 рублей в месяц. Это только за корм. А если собака заболеет, то и значительно больше.

Если раньше я не обращал особого внимания на цены за корм для животных, то сейчас все чаще смотрю на акции и скидки, покупаю пищу для собак в магазинах низких цен.

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