Горные штурмовики ВСУ показали, как у оккупантов «пылает земля» под ногами 23.07.2022, 13:00

Украинские воины нанесли захватчикам значительные потери.

Военные Вооруженных Сил продолжают уничтожать личный состав и технику россиян. Похвастались своими результатами бойцы 10 отдельной горно-штурмовой бригады, которая дислоцируется на Ивано-Франковщине.

Результаты работы артиллеристов обнародовали на Facebook-странице бригады.

Хотим показать вам совместную работу 108-го и 109-го отдельных горно-штурмовых батальонов, которые остановили врага во время попытки прорвать нашу оборону – говорится в подписи к видео.

На ярких кадрах видно, как украинские "Эдельвейсы" останавливают наступление захватчиков и уничтожают вражескую технику.