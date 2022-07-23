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Горные штурмовики ВСУ показали, как у оккупантов «пылает земля» под ногами

  • 23.07.2022, 13:00
Горные штурмовики ВСУ показали, как у оккупантов «пылает земля» под ногами

Украинские воины нанесли захватчикам значительные потери.

Военные Вооруженных Сил продолжают уничтожать личный состав и технику россиян. Похвастались своими результатами бойцы 10 отдельной горно-штурмовой бригады, которая дислоцируется на Ивано-Франковщине.

Результаты работы артиллеристов обнародовали на Facebook-странице бригады.

Хотим показать вам совместную работу 108-го и 109-го отдельных горно-штурмовых батальонов, которые остановили врага во время попытки прорвать нашу оборону – говорится в подписи к видео.

На ярких кадрах видно, как украинские "Эдельвейсы" останавливают наступление захватчиков и уничтожают вражескую технику.

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