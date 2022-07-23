Из Беларуси уезжают самые высокооплачиваемые специалисты 2 23.07.2022, 13:19

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Люди вывезли из страны самый главный капитал — свой интеллект.

Недавно Белстат показал данные по медианной заработной плате. Такой показатель публикуют всего два раза в год, в отличие от средней заработной платы, которую публикуют ежемесячно, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Почему медианная заработная плата по стране озвучивается так редко, становится понятно, если знать разницу между ней и средней ЗП. Средняя — это объем всех заработанных денег, поделенный на количество работающих жителей страны, а медианная — та середина, больше которой получает 50% населения, и меньше — тоже 50%. Цифра получается значительно ближе к реальному положению дел с заработками.

Когда мы узнаем, что в мае средняя зарплата в Беларуси составляла 1573 рубля, то начинаем оглядываться на своих знакомых: где эти люди, получающие подобные зарплаты? А вот медианные 1167 рублей сразу кажутся более приближенными к привычным заработкам. Еще нужно учитывать, что обе цифры – заработок «грязными», на руки работник получит примерно на 14% меньше. А значит, средняя номинальная зарплата «чистыми» составляет 1352 рубля, а медианная – 1003 рубля.

Разница между медианной и средней зарплатой значительная, 35%. Но за последний год она сократилась на 4 процентных пункта. Такая динамика намекает на определенные скрытые процессы, которые происходят в экономике.

Если мы посмотрим отдельно на разные сферы деятельности, то увидим, что чем выше в них заработные платы, тем больше разница между медианной и средней ЗП. Например, в сельском хозяйстве разница будет около 13%, в то время как в IT секторе — уже в районе 45%. Это говорит про неравенство оплаты в рамках определенных отраслей, и зависит оно обычно от полноты компетенций, разнице в уровне профессионализма и, как следствие, конкурентоспособности на рынке труда. Например, в сфере авиаперевозок есть те люди, которые доставляют багаж, это работа важная, но малооплачиваемая. А есть пилоты авиалайнеров, которые за свои высокие компетенции получают высокую зарплату. То же самое в сфере IT, оптовой торговле, науке и пр.

Сокращение разницы между медианной и номинальной ЗП может говорить о том, что страну покидают высокооплачиваемые, востребованные специалисты, конкурентоспособные в любой стране мира. Нынешние условия жизни и оплаты труда в Беларуси их перестали устраивать, и они без труда совершили релокацию.

Косвенно это подтверждается большим оттоком из страны айтишников, представителей бизнеса, медицины и науки. Все эти люди могут, приехав в другую страну, вскоре получать равную или даже значительно большую зарплату при более комфортных условиях жизни, а главное — относительное спокойствие и уверенность в стабильном завтра.

Если говорить, например, об IT, динамика разницы между средней и медианной ЗП может говорить о том, что уехали в первую очередь разработчики среднего и высокого уровня. В сфере авиаперевозок ситуация в принципе трагическая — многие пилоты потеряли работу, ищут, как себя применить за рубежом, но белорусская сторона прикладывает все усилия, чтобы не отпускать их, создавая проблемы при подтверждении квалификации. Пилоты уйдут все равно, это лишь вопрос времени… Что касается владельцев малого и среднего бизнеса, то многие из них, имея возможность переправить свое дело за рубеж, уже это сделали.

Большинство из уехавших на свои налоги и взносы, при грубом пересчете, обеспечивали пенсии сразу нескольких пенсионеров. Но это — далеко не единственная проблема. Люди вывезли из страны самый главный капитал — свой интеллект. Это богатство, которое формировалось десятилетиями, восполнить его в нынешней Беларуси будет крайне сложно.

В заключение отметим маленькое, но очень интересное изменение. Начиная с мая в данных по медианной заработной плате пропала такая сфера как госуправление. Судя по всему, чиновники не хотят «светить» свои доходы, чтобы лишний раз не нервировать население, которому рекомендуют потуже затянуть пояса.

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