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Зеленский поблагодарил Токаева за поддержку территориальной целостности Украины

  • 23.07.2022, 13:33
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Зеленский поблагодарил Токаева за поддержку территориальной целостности Украины

Президенты обсудили взаимодействие двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом написал президент Украины в Twitter.

«Поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности, непризнание т.н. «ЛНР», «ДНР». Обсудили конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифровизации. Обменялись поздравлениями с 30-летием дипотношений Украины и Казахстана», - написал он.

Напомним, 17 июня Касим-Жомарт Токаев в присутствии Владимира Путина сказал, что Казахстан не будет признавать псевдореспублику «Л/ДНР», как это сделала Россия.

После этого 5 июля суд в российском порту Новороссийск на 30 дней приостановил работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, по которому проходит основной поток казахстанской нефти в Европу.

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