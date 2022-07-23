Зеленский поблагодарил Токаева за поддержку территориальной целостности Украины
- 23.07.2022, 13:33
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Президенты обсудили взаимодействие двух стран.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Об этом написал президент Украины в Twitter.
«Поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности, непризнание т.н. «ЛНР», «ДНР». Обсудили конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифровизации. Обменялись поздравлениями с 30-летием дипотношений Украины и Казахстана», - написал он.
Напомним, 17 июня Касим-Жомарт Токаев в присутствии Владимира Путина сказал, что Казахстан не будет признавать псевдореспублику «Л/ДНР», как это сделала Россия.
После этого 5 июля суд в российском порту Новороссийск на 30 дней приостановил работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, по которому проходит основной поток казахстанской нефти в Европу.