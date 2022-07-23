В Минске задержали верующих протестантской церкви 1 23.07.2022, 13:40

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У них изъяли тексты с молитвой за Беларусь.

В Минске задержаны двое прихожан одной из Церквей христиан веры евангельской — Евгений Борисик и Максим Стасилевич. Об этом рассказывает "Польское радио" со ссылкой на Ольгу Борисик. Один из мужчин — ее муж, второй — младший брат. Из "подозрительного" силовики нашли дома у этой семьи лишь буклеты с молитвой за Беларусь.

"Изъяли упаковки таких буклетов (больше то и изымать было нечего). Видимо, припишут распространение экстремистских материалов", — писала в соцсетях Ольга Борисик.

В молитве есть призыв молиться за страну и народ "в это непростое время". "Наверное, уже и молиться за Беларусь противозаконно, особенно если на беларускай мове", — задается вопросом женщина.

Позднее она сообщила, что мужчин судили. Обоим дали по 10 суток ареста. Максиму Стасилевичу — за перепост друзьям неполитической новости из Телеграмм-канала, который сейчас признан экстремистским, Евгению Борисику — за мелкое хулиганство, якобы он "в Московском РУВД в кабинете 416 около 11 часов утра кричал, ругался, нецензурно выражался".

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