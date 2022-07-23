В Лиозненском районе тракторист украл с фермы и пропил четырех коров
- 23.07.2022, 13:51
Недостачу выявили во время очередной инвентаризации.
Тракторист одного из колхозов Лиозненского района украл с местной фермы и пропил четырех коров.
О пропаже скота общей стоимостью около 6000 BYN в заявила администрация сельскохозяйственного предприятия — там недостачу выявили во время очередной инвентаризации, сообщает «Беларусь за МКАДом».
Подозрение в совершении кражи пало на 37-летнего тракториста. Мужчина поругался с женой и запил. Когда денег на выпивку не стало, он подговорил приятеля забрать коров с фермы, уверив, что берет коров для своего хозяйства.
Мужчины выручили за рогатый товар намного меньше реальной стоимости молодых коров.
К моменту задержания все полученные деньги сельчане уже успели прогулять.