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Глава украинской разведки: В Иране был не Путин, а его двойник

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  • 23.07.2022, 13:55
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Глава украинской разведки: В Иране был не Путин, а его двойник

Кирилл Буданов обратил внимание на видео из аэропорта Тегерана.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов усомнился в том, что 19 июля в Иран летал президент России Владимир Путин, и не исключил, что это мог быть двойник хозяина Кремля.

Как передает «ТСН», во время пресс-марафона Буданов обратил внимание на кадры выхода из самолета российского президента, который заметно хромал, а на последней ступеньке как-то странно прыгнул.

Буданову задали вопрос о состоянии здоровья путина, однако он не стал отвечать прямо, а лишь намекнул: «Посмотрите, пожалуйста, момент выхода условного путина из самолета. Путин ли это вообще?».

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