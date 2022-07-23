Какие дома до $5 тысяч можно купить возле белорусских озер 23.07.2022, 14:00

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В свободное время рыбалка, купание и пляж будут обеспечены.

Некоторые белорусы присматриваются к домам в деревне, которые находятся рядом с водоемами. Журналисты zerkalo.io просмотрели объявления о продаже такой недвижимости. Есть вполне приемлемые варианты стоимостью до 5000 долларов, правда, объекты придется немного подремонтировать, а участки облагородить, зато в свободное время рыбалка, купание и пляж вам будут обеспечены.

До озера около 100 метров

Деревянный дом, который был построен в 1950 году, продается в деревне Ласица Поставского района. Земельный участок занимает 25 соток, общая площадь дома — 90 м2. В доме есть электричество, холодная вода, туалет на улице. Продается он с мебелью.

Также есть баня, хозпостройки, разбит сад. Продавец отмечает, что место это живописное, рядом есть озеро с одноименным названием (судя по карте, оно находится на расстоянии чуть больше 100 метров от дома).

Цена недвижимости — 10 081 рублей или 4000 долларов.

В малонаселенной деревне, два озера рядом

В деревне Романы Кореличского района продается деревянный дом 1960 года постройки, от которого ехать около восьми километров до озера Свитязь. Последнее хорошо известно туристам. Но метрах в 500 есть местное озеро, где можно купаться, в соседней деревне (она на расстоянии около одного километра) — тоже водоем. Деревня небольшая, в ней 18 домов, из которых в семи постоянно проживают люди.

Участок под домом занимает 25 соток, сам дом общей площадью 44 м2, в нем есть комната почти 27 «квадратов» и кухня почти 11 м2. Также есть кладовая и коридор. В доме две работающие печки, новая электропроводка, мебель.

На участке есть гараж и несколько сараев, вырыт колодец. На дополнительном участке (он также 25 соток) — сад с кустами и плодовыми деревьями.

За недвижимость просят 7309 рублей или 2900 долларов.

Баня, гараж и свой колодец, до озера — около километра

Деревянный дом 1970 года постройки продается в деревне Каминщина Глубокского района. Он стоит на участке 24 соток. Тут есть баня, гараж, хозяйственные постройки, колодец.

Общая площадь дома — 60 м², жилая — 32, кухня — 12 «квадратов». В доме есть печное отопление, проведено электричество. Туалет на улице.

Рядом находится лес и озеро (до него около одного километра).

Выставлена недвижимость за 12 601 рублей или 5000 долларов, но возможен торг.

Озеро с рыбой в 300 метрах, есть своя коптильня

В Житковичском районе в деревне Пуховичи (не путать с одноименной, рядом с Минском) продается деревянный дом общей площадью 70 м², жилая занимает 37 «квадратов», кухня — почти 10. В доме паровое отопление, электричество.

На участке в 25 соток помимо дома находятся туалет, колодец, хозпостройки. Разбит сад, есть огород, виноградник, есть стационарная коптильня.

Продавец отметил, что дом этот оценят любители рыбалки — в 300 метрах находится озеро Червоное.

Недвижимость стоит 10 585 рублей или 4200 долларов.

Рядом с домом больше ста озер

В деревне Буды Шарковщинского района (на въезде в гидрологический заказник «Ельня») на продажу выставили дом 1965 года постройки. Он занимает площадь 72 м², жилое помещение — 35 «квадратов», кухня — 12. В доме есть печное отопление, электричество.

На участке в 60 соток есть колодец, туалет, пристройки, баня, большой сарай. А еще — большой хороший сад и очень плодородная почва.

В деревне есть два озера в 400 и 600 метрах от дома. Одно озеро — для рыбалки, другое — с пляжем, там есть беседки для отдыха. В радиусе 2−3 км есть еще восемь крупных озер, а в радиусе пяти километров — около 100 небольших озер. Лес в 600 метрах от дома, река — в трех километрах, рядом верховое болото.

Цена объекта — 8821 рублей или 3500 долларов. Хозяин отметил, что в деревне практически все участки выкуплены минчанами, высокая цена не столько на дом, сколько на землю.

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