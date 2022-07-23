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Израильская разведка Моссад помогала Украине выявить российских «кротов»

  • 23.07.2022, 14:18
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Израильская разведка Моссад помогала Украине выявить российских «кротов»

В операции приняли участие и американские спецслужбы.

Израильская служба внешней разведки Моссад вместе с американскими разведслужбами помогли Украине выявить российских "кротов". Об этом сообщил newsru.co.il на основе данных журналиста израильской радиостанции 90FM Аттила Шомфалви.

Шомфалви написал в Twitter, что "согласно израильскому источнику, осведомленному о происходящем в Киеве", Моссад, а также сотрудники американских спецслужб помогали украинским коллегам выявлять "кротов" и пособников России, которые действовали против интересов Украины.

Журналист не дал никаких уточнений, которые позволили бы привязать сообщенную им информацию к каким-нибудь конкретным публично известным событиям.

"Кротом" на принятом жаргоне называют вражеского агента, внедренного в спецслужбы или структуры безопасности.

21 июня сообщалось, что СБУ разоблачила агентов, которые действовали в интересах России в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины.

19 июля президент Владимир Зеленский вслед за отстранением главы Службы безопасности уволил замглавы СБУ Владимира Горбенко, а также сменил начальников управлений СБУ в пяти областях.

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