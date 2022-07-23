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«Космос, а не цена!»: что происходит с авто и запчастями в белорусских регионах

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  • 23.07.2022, 14:25
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«Космос, а не цена!»: что происходит с авто и запчастями в белорусских регионах

Репортаж с рынка в Витебске.

Последнее время журналисты аv.by стали активно выбираться в регионы и смотреть, как обстоят дела с автомобилями там. Ведь для многих белорусов выбор машины не ограничивается только Минском. В этот раз журналисты поехали в Витебск и заглянули на рынок авто и запчастей, где с экспертом оценили местный ассортимент и прайсы.

План был такой: сначала прогуляемся по площадке с запчастями, а потом отправимся на поиски витебского авторынка. Да, придется поискать, потому что мнения местных жителей о том, где он находится, не совпадают. Проводником по витебской точке продажи автокомпонентов сегодня будет Александр. Он «варится» в теме деталей для машин с 15 лет, а сейчас сам реализует запчасти и знает, что происходит на рынке.

— Александр, расскажите: почему курс доллара упал, а цены на составляющие авто остались такими же?

— Во-первых, возросла стоимость логистики запчастей из Европы, во-вторых, курс российского рубля нестабильный, но сейчас имеет динамику роста, а многое закупается по-прежнему в России.

Прогуливаясь между торговыми рядами, мы разговорились с местным продавцом.

— Как сейчас обстоят дела на рынке запчастей?

— Как и везде — все плохо. Упали продажи, есть проблемы с поставками. Некоторые детали просто не приобрести. Например, на свежие машины VW Polo, Renault Logan и остальные, которые в такси катаются, нет комплектов ГРМ. С месяц назад пропали. В целом и цены выросли необоснованно. Курс стоит на месте, но у многих зарубежных брендов все равно поднялась стоимость, — рассказывает мужчина.

Следом за этим продавцом встречаем следующего, который тоже не против поделиться мнением о ситуации на рынке.

— Как сейчас идет торговля?

— Она упала (говорю о зарубежных поставщиках). Привезти запчасти тяжело, а если и получится, то их стоимость будет уже не та, что была, поскольку за доставку теперь стало дороже платить. До 15—25% поднялись цены именно потому, что это оттуда надо как-то привезти сюда, — рассказывает собеседник.

— А за счет чего стали дороже логистические цепочки?

— Влияет простой на границе, также периодически меняется маршрут, он может увеличиваться из-за определенных обстоятельств. Это все затраты. Некоторые поставщики страхуют себя и создают финансовую подушку, чтобы в случае чего не выгореть на остатках товара, — поясняет торговец деталями.

Подробности смотрите в видео:

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