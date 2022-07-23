В Лисичанске уничтожен штаб российского полка и 50 солдат армии РФ 4 23.07.2022, 14:30

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В оккупированном городе прогремел мощный взрыв.

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области был уничтожен штаб российского полка и ликвидированы 50 солдат РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сергей Гайдай.

"Хлопок" в оккупированном Лисичанске – массовый "инфаркт" в полсотни орков", - пишет Гайдай.

В ОВА отмечают, что речь идет о "штабе 6-го полка, втором армейском корпусе". Там ликвидировано 50 рашистов.

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