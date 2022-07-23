В Польше пропал 18-летний белорус 23.07.2022, 14:54

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Неделю назад он сказал, что скоро приедет домой.

В Польше пропал 18-летний белорус. Как сообщает телеграм-канал «ПСО Беларусь», родные разыскивают пропавшего Сергея Едновицкого. Уроженец города Калинковичи Гомельской области, в последнее время он находился в Польше.

— 16 июля сообщил, что скоро приедет домой. С тех пор пропал. Был на машине BMW M5E39 (синий универсал, госномер 3691 BA-3), — говорится в сообщении.

Парень высокий — рост 180 сантиметров, русоволосый с карими глазами. Был одет в светло-фиолетовую байку, белую майку и спортивные серые штаны. Особая примета — шрам на лбу.

Всех, кто владеет хоть какой-то информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру ПСО «Симуран»: +375292321111.

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