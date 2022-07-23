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«Ник и Майк»: Открывается новое окно возможностей для стачкомов в Беларуси

  • 23.07.2022, 15:12
  • 2,682
«Ник и Майк»: Открывается новое окно возможностей для стачкомов в Беларуси

Лукашенко очень сильно боится активизации рабочего движения.

Сейчас открывается новое окно возможностей для стачкомов и штабов, пишет телеграм-канал «Ник и Майк». Движение рабочих – это одно из самых перспективных для Беларуси. В 2020 году это слой населения участвовал в протестах по принципу «все побежали – и я побежал». Настоящего, яростного недовольства не было. Сейчас проблемы в экономике в первую очередь бьют по этим слоям населения. Айтишники и средний класс, который был основой протеста в 2020 году, имеют и запас прочности, и возможность уехать работать за границу.

Вся система управления хунты была направлена на то, чтобы делать людей зависимыми. Отсюда подъемные для силовиков и контракты для все остальных. Все должны понимать, что они живут только потому, что великий кормчий им позволил.

Стачком «Гродно Азота», стачком «Беларуськалия», стачком «Нафтана» и активисты на других крупных предприятиях, налаживайте связи с коллегами в соседних странах (украинцы уже выступают за исключение Беларуси и России из МОТ), стучитесь в двери IndustriAll и других крупных объединений. Активизация рабочих – это, чего очень сильно боятся во Дворце.

На Беларусь уже налагались санкции МОТ. Сейчас есть возможность снова показать всеми миру реальное положение дел с правами рабочих. Это наложит полное эмбарго на экспорт любых товаров.

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