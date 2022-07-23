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Украинские егеря показали удачную «охоту» на оккупантов

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  • 23.07.2022, 15:15
  • 2,910
Украинские егеря показали удачную «охоту» на оккупантов

Захватчиков находят, как бы хорошо те ни пытались спрятаться.

Украинские воины продолжают наносить урон российским оккупантам в Украине. "Охоту" на вражескую технику и личный состав ведет 68-я отдельная егерская бригада.

Воины находят захватчиков, как бы хорошо те ни пытались спрятаться. В бригаде показали, как уничтожают врага, в ярком видео.

"Сезон охоты на орков продолжается... Как бы эти вредители ни пытались маскироваться, меткие егеря найдут их и обезвредят. Такой дичи не место на нашей земле!" - подчеркнули защитники Украины.

На кадрах видно, как оккупанты пытаются спрятать технику и спрятаться сами в лесополосах. Однако украинская аэроразведка, а после - и артиллерия - их находят, несмотря на все предосторожности.

В результате – и техника, и личный состав путинской армии проходит скорую и полную "денацификацию" с "демилитаризацией".

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