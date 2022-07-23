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«Шарик лопнет»: пластический хирург объяснил, что не так с внешностью Путина

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  • 23.07.2022, 15:25
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«Шарик лопнет»: пластический хирург объяснил, что не так с внешностью Путина

Последствия инъекций скоро проявят себя.

Известный пластический хирург Дмитрий Слоссер оценил состояние президента России Владимира Путина.

Он считает, что хозяин Кремля не болен, а напротив, скорее всего, он пользуется результатами инновационных технологий, позволяющих продлить жизнь и отсрочить старение. Об этом специалист рассказал ТСН.

"Одно время я работал в Москве и знаю, что этой теме там уделяют много внимания, а в мировой науке есть довольно успешные разработки", - сказал врач.

Оценивая внешность Путина хирург обратил внимание на его лицо и отметил, что оно выглядит все более одутловатым. Специалист считает, что это связано с инъекциями филлеров, которые призваны бороться с внешними проявлениями старости.

"Но кожа с каждым годом провисает все больше, и врачам приходится увеличивать объем филлеров. Таким образом лицо Путина постепенно становится все более шарообразным и надутым. Думаю, если слухи о его болезни неправда и он проживет достаточно долго, то мы рано или поздно увидим, как этот шарик лопнет", - добавил Слоссер.

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