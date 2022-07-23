Джонсон потренировался с бойцами ВСУ на полигоне в Британии 5 23.07.2022, 15:43

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В течение следующих четырех месяцев Британия подготовит порядка 10 000 украинских бойцов.

На этой неделе британский премьер Борис Джонсон посетил украинских бойцов на учениях в Северном Йоркшире. В частности, он принял участие в тренировке, лично оценил некоторые виды вооружений и выразил уверенность в победе Украины. Соответствующее видео обнародовали на YouTube-канале Даунинг-стрит, пишет unian.net.

Джонсон подчеркнул, что в Соединенном Королевстве в течение следующих 4 месяцев пройдут учения около 10 тысяч бойцов ВСУ. Также он напомнил, что их правительство уже поставило Украине 6900 ПТРК, 120 бронемашин и многое другое, включая уже и MLRS, которые "уже начинают делать разницу".

- Мы надеемся, что курс этой войны изменится и путинская злодейская атака на Украину отступит. Я знаю, что в итоге украинский народ добьется успеха. Я знаю, что ВСУ добьются успеха. Я очень горжусь ролью, которую Великобритания играла до сих пор. Но главная заслуга в этом - храбрость и героизм украинских солдат. Слава Україні – сказал Джонсон и услышал в ответ многоголосое "Героям слава".

Напомним, во время последнего визита в Киев премьер Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут учиться до 10 тысяч солдат.

Украинских военных уже посещал на этих учениях министр обороны Британии Бен Уоллес. Он назвал эту программу следующим этапом поддержки Лондоном в борьбе с Россией.

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