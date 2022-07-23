Что происходит на аэродроме около Мозыря, который использовали российские военные?1
- 23.07.2022, 15:50
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Опубликованы новые космические снимки.
- На аэродроме около деревни Большой Боков недалеко от Мозыря, который использовался российской авиацией для авианалетов на Украину, заметны изменения, пишет телеграм-канал «Флагшток».
Космические снимки сервиса Sentinel Hub свидетельствуют, что около аэродрома неделю назад начались земляные работы: в 100 метрах от взлетно-посадочной полосы появился песчаный холм.
Пока нельзя утверждать, что работы связаны с дальнейшим военным использованием аэродрома.
Ранее, на аэродроме в районе деревни Зябровка Гомельского района, была создана насыпь для оборудования российской системы ПВО.