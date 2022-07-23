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Загрузка мощностей российской «Северстали» обрушилась на 75%

  • 23.07.2022, 16:01
Загрузка мощностей российской «Северстали» обрушилась на 75%

Санкции Евросоюза ударили по российским компаниям.

Производство стали российской компании «Северсталь» в связи с введенными против России санкциями сократилось на 7% (год к году), а загрузка производственных мощностей – до 75%. Такие данные опубликованы во втором квартальном и полугодовом отчетах «Северстали» за 2022 год, сообщает sprotyv.info.

Падение показателей стало следствием пересмотра производственной программы, пояснил Александр Шевелев, генеральный директор «Северсталь Менеджмент». Пересматривать программу компания начала «из-за трудностей со сбытом».

Консолидированные продажи стали за полгода снизились на 6%, до 5 млн тонн. Самое большое падение произошло в апреле—июне — 17%.

«При этом произошел рост себестоимости продукции, в основном из-за инфляционного давления со стороны транспортных расходов и тарифов естественных монополий»,— сказал Шевелев.

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов 28 февраля попал под санкции Евросоюза. В марте в компании сообщили, что из-за наложенных на акционера санкций были прекращены поставки в ЕС.

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