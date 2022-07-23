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Как белорусы будут по-новому сдавать на «права»

  • 23.07.2022, 16:12
  • 2,388
Как белорусы будут по-новому сдавать на «права»

Несколько новшеств ввели для выпускников автошкол.

Изменений в транспортной сфере за последние пару лет не счесть: новые КоАП и ПИКоАП, транспортный налог, обновленные ПДД, закон о дорожном движении – все сразу и не вспомнить. В июле очередь дошла и до правил сдачи на "права". Abw.by разбирался, с чем придется столкнуться выпускникам автошкол.

Экзамен по-прежнему проводится в два этапа – теория и практика: сдали теорию – значит, допускаетесь к практическому экзамену. И тут нас ждет первое новшество: раньше практику нужно было успеть сдать за три месяца после успешного прохождения теории, иначе все экзаменационные этапы надо было проходить снова – теперь эти временные рамки отменили.

Теория

На экзаменах отныне ведется не только видео-, но и аудиозапись, о чем курсантов предупреждают перед сдачей. Хранить такие записи обязаны не менее одного месяца – их можно будет использовать в случае подачи апелляции.

Кстати об апелляции: результаты ее рассмотрения можно будет обжаловать в вышестоящей организации в течение 10 дней – раньше обжалование повторной апелляции не допускалось.

Сдача теории может проходить двумя способами – по бумажным билетам или на компьютере. Формат приема теоретического экзамена определяется председателем экзаменационной комиссии. Однако формат можно изменить по мотивированному требованию экзаменуемого. В любом случае в билете будет 9 вопросов по ПДД и один по другим предметам, которые проходили во время обучения. Сроки сдачи теории ограничены: на компьютере – 15 минут, по бумажному билету – 30 минут. При этом ошибка разрешается только одна.

И да, практику можно сдавать только в одном экзаменационном подразделении, в том числе и повторные попытки при пересдаче (не ранее чем через 10 дней).

Практика

Элементов для сдачи практического экзамена четыре:

- диагональная парковка;

- заезд задним ходом в бокс;

- разворот на участке ограниченных размеров;

- преодоление подъема (эстакады).

Выпускник автошколы должен пройти без ошибок два из этих элементов (их, как и прежде, определяет экзаменатор), на каждый дается 3 минуты и две попытки. Не сдали один из двух предложенных элементов – приходите в следующий раз.

Коснулись ограничителей автодрома, заглох двигатель, не уложились по времени, не пристегнули ремень безопасности, не сняли машину с ручника во время начала движения, откатились с эстакады более чем на 30 сантиметров – первый этап практики тоже не засчитан.

Второй этап практического экзамена – "город", как его называют в народе. Как и прежде, нужно проехать не меньше 4 км.

Тут проверяют, как испытуемый:

- проезжает перекрестки;

- совершает левый поворот либо разворачивается на перекрестке;

- проезжает по дороге, имеющей две и более полос для движения в одном направлении (при их наличии);

- преодолевает перекресток по дороге, пересекаемой главной;

перестраивается;

- проезжает пешеходные переходы и остановочные пункты маршрутных транспортных средств;

- двигается в потоке с соблюдением безопасной дистанции и интервалов;

- умеет правильно оценивать дорожную обстановку.

Оценка "сдан" будет поставлена только в том случае, если вы допустили не больше двух нарушений ПДД за время следования по маршруту. "Завалить город" теперь можно и из-за того, что два и более раз заглох. В остальном список главных "грехов" курсанта остался прежним:

- три и более нарушений ПДД;

- невыполнение задания экзаменатора либо отказ от продолжения сдачи экзамена;

создание аварийной обстановки;

- совершение ДТП.

Результаты экзамена вносятся в систему ГАИ и объявляются не позднее чем через 30 минут. И это новшество – экзаменационных карточек больше нет, все вносится в электронную базу данных.

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