Путин готовится к долгой изоляции 4 23.07.2022, 16:56

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В России просели целые отрасли.

Первый за 100 лет валютный дефолт, коллапс отраслей от автопрома до металлургии и персональные санкции против «ближнего круга» друзей и миллиардеров - оказались бессильны сдвинуть с мертвой точки мышление российского правителя Путина, пишет Finanz.

Ушедший в глубокую изоляцию сам Путин продолжает делать ставку на долгую изоляцию страны, сообщается со ссылкой на источники, близкие к правительству, Кремлю и АП.

По словам одного из них, Путин собрал «экономическое политбюро» из пяти человек: это глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин, а также глава ВТБ Андрей Костин и руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.

Никто из них, утверждается, не знал о масштабах предстоящей войны: «Иначе бы сделали хотя бы какие-то запасы — запчастей для добывающего оборудования, станков, самолетов».

В Кремле готовились к санкциям против чиновников и оборонных предприятий, а получили заморозку половины резервов потерю половины импорта, заменить который удается с трудом. По данным ЦБ, каждая четвертая компания не смогла найти замену иностранным комплектующим, а в фармацевтике - 50%.

В стране схлопнулись целые отрасли: автопром - на 97%, производство тепловозов, электровозов и вагонов - на 40-60%; металлургия - на 25-40%. Но Путин ничего не хочет слышать о трудностях, говорит источник журналистов, близкий к АП.

По его словам, президент РФ «верит, что страна может долго жить в стороне от остального мира, который рано или поздно придет к ней на поклон».

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