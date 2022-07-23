В китайском ресторане обнаружили следы динозавров возрастом 100 миллионов лет 1 23.07.2022, 17:01

Следы изучают ученые из Пекина.

Обычно палеонтологи находят останки динозавров в малонаселенных и отдаленных регионах. Однако 10 июля этого года Оу Хунтао, житель города-миллионника Лэшань провинции Сычуань на юге центральной части Китая, сделал важное открытие случайно: во дворе одного из местных ресторанов, где он обедал, мужчина разглядел более чем десять следов динозавров из формации Цзягуань раннего мелового периода,

Как отмечается в статье издания Global Times (перевод - Naked science), это первое свидетельство существования «древних ящеров» в границах самого Лэшаня (кстати, всего в пяти километрах от самой большой в мире каменной статуи сидящего Будды).

Доцент Китайского университета геонаук в Пекине Лида Син и Пэн Гуанчжао из Музея динозавров города Цзыгун на основе 3D-моделирования и других методов анализа подтвердили, что глубокие отпечатки, найденные во дворе ресторана, оставили два бронтозавра из рода зауроподов — гиганты с очень длинными шеями и хвостами, но маленькими, по сравнению с телом, головами и ногами, напоминающими столбы.

Примерно 100 миллионов лет назад эти зауроподы жили у берега реки, пока вся остальная территория современной провинции Сычуань переживала период засухи.

Сейчас часть внутреннего двора ресторана отгородили, а следы и окружающую местность продолжат тщательно изучать. Вообще, и сохранились они только благодаря владельцу заведения — тому нравилось, как выглядит необработанный камень, поэтому никаким серьезным переделкам пол не подвергали.

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