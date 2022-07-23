Катерина Андреева: Вот белорусы! 2 23.07.2022, 17:13

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Журналистка поблагодарила белорусов за солидарность и поддержку.

Об этом написал в Facebook муж политзаключенной журналистки Катерины Андреевой, также журналист Игорь Ильяш:

- Катерина Андреева шлет всем теплый привет. Она была тронута до слез той волной солидарности, которая последовала за приговором. Катя просила передать, что очень благодарна и признательна всем, кто поддерживает нашу семью. Всем, кто не забывает, кто отправляет ей письма, переводы и бандероли. По словам Кати, все это вызывает у нее «вспышку позитива и веры в человечество». «Вот белорусы! Люди!».

А еще Катя признается, что сейчас она по-настоящему чувствует обиду не за себя, не за свой огромный срок, а за Беларусь и то, что происходит с правом в нашей стране.

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