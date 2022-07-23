К чему приведут удары ВСУ по мостам в Херсонской области? 3 23.07.2022, 17:19

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Прогноз эксперта.

На юге уже идет контрнаступление Вооруженных сил Украины, и точечные удары по мостам в Херсонской области – это его часть. Такое мнение высказал офицер Армии обороны Израиля, уроженец Одессы Игаль Левин.

Он убежден, что уничтожение мостов позволит "отрезать" российские войска и поставить их перед выбором: или "вариться" в этом котле, или заявить об очередном "акте доброй воли", то есть покинуть захваченные территории.

"Конечно, хотелось бы взять пленных, потому что это обменный фонд. Но Украина освобождает свои земли, и нужно стараться, чтобы были минимальные разрушения и, конечно, в Херсоне наши граждане… Выбирая между – воевать за Херсон, где могут погибнуть наши граждане, или выпустить все российские войска, как "акт доброй воли", – конечно, лучше сохранить своих бойцов и своих граждан" – считает Левин.

Напомним, 23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области.

До этого 19 июля украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

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