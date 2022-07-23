закрыть
23 июля 2022, суббота, 17:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

К чему приведут удары ВСУ по мостам в Херсонской области?

3
  • 23.07.2022, 17:19
  • 3,338
К чему приведут удары ВСУ по мостам в Херсонской области?

Прогноз эксперта.

На юге уже идет контрнаступление Вооруженных сил Украины, и точечные удары по мостам в Херсонской области – это его часть. Такое мнение высказал офицер Армии обороны Израиля, уроженец Одессы Игаль Левин.

Он убежден, что уничтожение мостов позволит "отрезать" российские войска и поставить их перед выбором: или "вариться" в этом котле, или заявить об очередном "акте доброй воли", то есть покинуть захваченные территории.

"Конечно, хотелось бы взять пленных, потому что это обменный фонд. Но Украина освобождает свои земли, и нужно стараться, чтобы были минимальные разрушения и, конечно, в Херсоне наши граждане… Выбирая между – воевать за Херсон, где могут погибнуть наши граждане, или выпустить все российские войска, как "акт доброй воли", – конечно, лучше сохранить своих бойцов и своих граждан" – считает Левин.

Напомним, 23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области.

До этого 19 июля украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман
Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО?
Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО? Аркадий Бабченко