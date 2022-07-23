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Россияне в истерике из-за мощного оружия, которое использует ВСУ

  • 23.07.2022, 17:43
Россияне в истерике из-за мощного оружия, которое использует ВСУ

Украинская разведка опубликовала перехват телефонного разговора.

Оккупанты делятся впечатлениями от применения ВСУ "каких-то новых РСЗО", которые работают с такого расстояния, что их залп в зоне попадания ракет не слышно и тревогу россияне объявить не успевают. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны, пишет liga.net.

"Мы сейчас с разведосами тут живем, так два дня назад прилетело в здание. Какой-то х..й е...т, выхода не слышно них...я, просто фффффф две секунды – и бам, бам", – рассказывает один.

Другой предполагает, что это какая-то "бесшумная польская х...я", но первый говорит, что это "РСЗО типа "града" или "урагана", но только она беззвучная, сука".

После этого оба пытаются вспомнить, как называются HIMARS, но сходу вспомнить у них получается только "хаммеры".

Оккупанты также обсуждают, что по телевизору постоянно врут про "минимальные потери" россиян, и то, что снабжение армии РФ настолько плохое, что те, кто возвращается после ранения, сами привозят для себя "ночники".

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