В Беларуси завтра ожидаются дожди 23.07.2022, 17:51

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Подробный прогноз на ближайшие дни.

24 июля республика окажется в зоне активных атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, пишет pogoda.by.

Местами ожидаются грозы, сильные дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем от +19°С по северо-западу до +30°С по юго-востоку республики.

25 июля на территорию страны ожидается поступление неустойчивых прохладных воздушных масс с Балтийского моря. Переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +20..+25°С, по юго-западу до +27°С.

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