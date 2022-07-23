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Зеленский об ударе РФ по порту Одессы: Что бы ни говорили, они не будут выполнять

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  • 23.07.2022, 18:05
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Зеленский об ударе РФ по порту Одессы: Что бы ни говорили, они не будут выполнять

Россияне систематически создают продовольственный кризис.

В субботу, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар «Калибрами» по одесскому порту, который страна-агрессор осуществила на следующий день после подписания «зернового» соглашения.

Украинский лидер выразил свое мнение во время встречи с делегацией Палаты представителей Конгресса США, пишет apostrophe.ua.

- Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и ни обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует, – заявил Зеленский.

Он отметил, что Россия нанесла большое количество ракетных ударов, в том числе по территории Одесского порта и подчеркнул, что это произошло менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей относительно экспорта украинского зерна.

- Вчера Украина договорилась об экспорте зерна по морю, а сегодня россияне бьют по Одесскому порту. Это российская дипломатическая дихотомия, – прокомментировал действия РФ глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Чиновник подчеркнул, что россияне систематически создают продовольственный кризис, "делая все, чтобы люди страдали".

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН заключили соглашение по экспорту украинского зерна. Такой же договор с Турцией и ООН подписала и Россия.

Не прошло и суток после подписания договора, как Россия нанесла ракетный удар по порту в Одессе. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что это – плевок Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Также стало известно, что один из самых богатых людей России, друг Владимира Путина Роман Абрамович присутствовал в Стамбуле на церемонии подписания соглашения РФ, ООН и Турции касательно экспорта украинского зерна 22 июля.

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