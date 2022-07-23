Что и за сколько сейчас продают на минской Комаровке 23.07.2022, 18:42

1,164

К примеру, килограмм лисичек стоит 13 рублей.

Сезон свежих фруктов и овощей в самом разгаре, поэтому на рынках в выходные многолюдно. Минчане с самого утра подтягиваются к Комаровке, чтобы закупиться витаминами. Что и за сколько там сейчас продают — в материале «Минск-Новости».

Например, черешню можно найти от 7 рублей, а позднюю белорусскую клубнику — от 6. Полакомиться спелой вишней предлагают за 4 рубля, ежевикой — за 12. Чернику готовы отдать за 6 рублей, черную смородину — от 7,5, малину покупают в среднем за 11.

— Если возьмете сразу ведерко красной смородины, то скину цену, — торгуются с покупателями. — Выходит 10 рублей за три литра, берете?

Не менее привлекательная ягода — арбуз — также дешевеет. Кило сочного плода можно купить за 3 рубля, соседку-дыню — от 4. В изобилии на рынке нектарины, персики и абрикосы — все от 5 рублей. Чтобы найти выгодный вариант, стоит обойти несколько рядов. Немало и слив, цена вопроса — 4,5. Яркие апельсины окажутся в корзинке покупателя за 5,9, лимоны — за 7, алычу отдают по 4 рубля. Есть спрос и на белорусские яблоки. Цены привычные — от 2,5 рубля.

Комаровка радует и большим выбором овощей. Можно найти как томаты всех сортов и размеров, так и огурцы. Некоторые минчане берут их на засолку. Цены на помидоры разнятся — от 2,5 до 7 рублей, стоимость огурцов — 2–3 рубля за кило.

Картофель можно найти за 2 рубля, капусту — от 1,5, столько же стоит и морковь, свеклу продают по 3,5. Килограмм лисичек покупают за 13. Большинство зелени на рынке доступно примерно по рублю за пучок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».