Путин ведет РФ напрямую в третий мир 2 Ярослав Грицак, nv.ua

23.07.2022, 19:06

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Хозяин Кремля ставил задачу догнать не самое богатое, а самое бедное государство Запада.

- Западные страны, — говорит Путин, — стали «странами золотого миллиарда», не только благодаря своим идеям, но и благодаря ограблению других народов и превращению их в колонии. Теперь только суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста. Россия, очевидно, должна стать среди этих стран лидером.

История — наука, а не только материал для исторической пропаганды. Исторические правды никогда не являются простыми и лишь в редких случаях — приятными. Одна из них такова: в своей программной статье в 1999 году Путин ставил перед Россией задачу догнать и перегнать в ближайшие 15 лет Португалию, беднейшую страну Западной Европы. С тех пор прошло более 20 лет. Португальский ВВП на душу населения составляет, по данным МВФ, $24,5 тыс., России — $12,6 тыс.

ВВП на душу населения — не самый лучший показатель, поскольку не отражает покупательную способность и расслоение населения. Более надежным показателем благосостояния страны является ожидаемая продолжительность жизни. В Португалии этот показатель достигает 82,7 лет, в России — 72,9.

Путин прав по одному пункту: авторитарные страны, когда начинают реформироваться, на первые годы достигают очень высоких темпов роста. Отсюда такое увлечение авторитарной моделью — моделью «суверенной демократии». Это увлечение основано на исторической близорукости: когда события нескольких десятков лет воспринимаются как выражение долговременной тенденции. Более длинная историческая перспектива показывает: штука не в быстрых темпах роста, а в устойчивых. Авторитарные страны по достижении плато вступают в стагнацию, которая может перерасти в коллапс. Напомним, СССР в 1960-х годах тоже развивался очень быстро, скорее, чем США, и Хрущев тоже ставил задачу догнать и перегнать Америку.

Путин ставил задачу гораздо скромнее: догнать не самое богатое, а самое бедное государство Запада. Но даже такая задача России не под силу. Уже накануне аннексии Крыма темпы роста российской экономики начали падать. По подсчетам экономистов, при таких темпах Путину, чтобы догнать беднейшую страну Европы, надо бы дожить и править Россией до 2065 года.

Со времен падения коммунизма некоторым бывшим коммунистическим странам удалось догнать и перегнать Португалию. Это Словения, Эстония, Чехия и Литва. Словакии, Латвии и Польше, похоже, скоро это тоже удастся. Но все эти страны, по логике Путина, не суверенные страны, потому что подчиняются диктату Запада.

Но больше всего против Путина свидетельствует сам пример Португалии. Она была первой западной империей, которая начала колонизировать Африку, Азию и Америку, и была последней, отказавшейся от своих колоний. По логике Путина, если бы богатство Запада строилось на колониальном грабеже, то Португалия сейчас должна быть одной из богатейших стран Западной Европы. А на самом деле она одна из самых бедных.

И наоборот: в списке богатейших есть страны, никогда не имевшие колоний: Швейцария и Швеция. А также есть одна, которая сама была когда-то колонией, да и то колонией России — Финляндия.

Правда в том, что Россия — большая, но отсталая страна. Каждый раз, когда Путина сравнивают с Гитлером, делают ему комплимент. За Гитлером стояла крупная экономика и одна из самых эффективных в мире армий. За Путиным ничего не стоит, кроме его собственных надутых и обиженных щек. Совокупный российский валовой продукт несколько больше валового продукта Южной Кореи — страны, в 140 раз меньше по размеру и втрое меньше населения. А «несокрушимая и легендарная» российская армия не может справиться с украинской — меньшей, но воюющей гораздо лучше. Если россияне и дальше будут продвигаться такими темпами, как сейчас на Донбассе, то им, чтобы дойти до западной границы Украины, понадобится примерно столько лет, как догнать и перегнать Португалию. То есть никогда.

Российская ситуация напоминает сюжет басни Эзопа: лиса, которая не могла дотянуться до винограда, обозвала его кислятиной. Россия не может стать нормальным западным государством, поэтому она весь западный мир называет ненормальным. Мол, мы отдельная цивилизация, нас цивилизованные правила поведения не касаются, мы пойдем другим путем. Так она и бродит по окольным путям, а теперь еще и угрожает уничтожить весь мир.

Тезис о цивилизационных особенностях основательно лживый. Он предполагает, что существуют народы и страны, которые в силу своих цивилизационных особенностей любят жить в бедности и бесправии, когда сажают в тюрьмы их родителей, а сыновей отправляют умирать на войны в чужие страны и за чужие интересы.

Правда есть и другая: когда люди лишены этих прав своей властью, они привыкают к тому состоянию. Одни — потому что смиряются со своим бессилием, другие — потому что их присаживают на наркотик призрачного величия: да, мы бедны и бесправны, зато наше государство великое и сильное.

Так или иначе, мораль этой басни одна и та же: своя, «суверенная» дорога ведет напрямую в третий мир. Чего и нынешней России искренне желаем.

Ярослав Грицак, nv.ua

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