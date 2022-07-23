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Белорусы могут остаться без платежных карт

  • 23.07.2022, 19:20
Белорусы могут остаться без платежных карт

Заканчиваются чипы и другие заготовки для карт.

Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин рассказал на расширенном правлении Нацбанка, что планируется выпуск «виртуальных карт и запуск мобильного приложения для оплаты смартфоном».

По словам представителя Нацбанка, белорусские банки активнее выпускают карты национальной платежной системы «БЕЛКАРТ». Это связано с ограничениями по закупке заготовок для карт, сложностей с персонализацией и другими нюансами.

А еще в связи с этими обстоятельствами были продлены сроки службы уже выпущенных карт и международных, и внутренней платежной системы.

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