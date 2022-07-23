ВСУ: Оккупанты бегут в панике после штурма Верхнекаменского 3 23.07.2022, 19:32

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Вечерняя сводка Генштаба Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики уже 150-й день ведут полномасштабную войну против украинского народа - они уничтожают населенные пункты, нанося по ним удары из артиллерии и с помощью ракет, однако они несут потери в результате героического сопротивления украинской армии. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Главные события сегодняшнего дня на фронте:

На Волынском, Полесском и Северском направлениях оккупанты обстреляли село Стариково Сумской области, а также проводят разведку БПлА в Черниговской и Сумской областях.

На Слобожанском направлении российские военные пытаются сдерживать продвижение украинских бойцов.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Базалеевка, Гусаровка, Русская Лозовая, Уды, Малиновка. Также нанесли авиаудар рядом с Верхним Салтовим.

На Славянском направлении российские военные обстреляли из артиллерии районы Дубравного, Большой Камышевахи, Новой Дмитровки. Разведка пыталась найти уязвимые места в обороне украинских бойцов, однако военные уничтожили врага.

На Донецком направлении оккупанты пытаются захватить Углегорскую ТЭС.

На Краматорском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Верхнекаменское, Резниковка, Закитное, Григоровка, Выемка и Звановка. Нанес авиаудар возле Спорного. Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить свое положение в районе Верхнекаменского. Украинские бойцы нанесли врагу значительные потери.

Подчеркивается, что противник попытался вести штурм в районе населенного пункта Верхнекаменское, но получил отпор - оккупанты в панике отошли.

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются создать условия для наступления на Бахмут. Обстреляли украинские войска в районах Травневого, Семигорья, Раздолевки, Яковлевки, Соледара, Белогоровки и ряда других населенных пунктов, а также нанесли удар авиацией по Покровскому и Новолуганскому. Разведка врага была уничтожена на направлениях Соледара и Покровского.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Опытное, Водяное, Шевченко, Малая Токмачка, Новоселка, Зеленое Поле, Белогорья и многих других, а также нанесли авиаудар вблизи Красногоровки и Каменки.

На Южнобугском направлении российские военные пытаются не допустить продвижения украинских бойцов. Проводят разведку БПлА и продолжают обстрелы вдоль линии соприкосновения.

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