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Как выглядят самые дорогие квартиры в минской Новой Боровой

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  • 23.07.2022, 19:43
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Как выглядят самые дорогие квартиры в минской Новой Боровой

Площадь каждой из квартир - более 70 метров квадратных.

Realt.by решил посмотреть, как изменились цены на самую дорогую недвижимость в минской Новой Боровой за полгода. Спойлер — квартир дороже 200 тысяч долларов здесь уже нет. Итак, перед вами — три самые дорогие квартиры в НБ.

На третьем месте − трехкомнатная квартира на улице Небесной, 10. Жилье находится на 6-м этаже 23-этажной высотки. Этот дом «клаб-хаус» расположен в самом сердце Новой Боровой, рядом со сквером Соснового квартала, детским садом и главной площадью района. В доме такого формата есть своя закрытая клубная инфраструктура (тренажерный зал, детская комната и терраса для жильцов), а также современная придомовая территория с игровыми и спортивными площадками для детей и взрослых.

Общая площадь квартиры — 73.8 «квадрата», потолки − 2.73 метра.

В квартире с ремонтом пока никто не проживал. Тут есть кухня-гостиная, укомплектованная всей необходимой техникой (встроенный холодильник, микроволновая печь BoschPlatinum, индукционная варочная панель Electrolux, духовой шкаф BoschPlatinum, посудомоечная машина Electrolux, измельчитель в раковине), спальня с выходом на лоджию, детская и отдельная гардеробная комната с рабочим местом.

Из интересных подробностей − в квартире установлена система «умный дом» с умными лампочками, окна в комнатах и лоджии окрашены в темный цвет и заменена вся фурнитура, из окон открывается вид на закат.

Стоимость этой квартиры — 150 тысяч долларов.

На втором месте — двухуровневая квартира с собственной террасой. Жилье находится на последнем восьмом этаже дома по улице Камова, 2. Особенность этой квартиры — высокие потолки, которые в некоторых местах достигают 6.5 метров!

В объявлении сообщается, что в отделке квартиры площадью 71 «квадрат» использовались исключительно качественные и экологичные материалы.

На первом уровне расположена просторная кухня-гостиная, которая включает в себя зону отдыха с большим комфортным диваном и проектором, кухонную зону с продуманным хранением и техникой, столовую зону с большим столом и стульями из массива. Здесь же находится спальня с большой дизайнерской кроватью и вместительной гардеробной. Еще одна спальная комната, которую при желании можно использовать как кабинет, размещена на втором этаже.

Отмечается, что в квартире установлена экономичная система вентиляции 24/7. В гостиной приток воздуха обеспечивается проветривателем, а в спальнях установлены бесшумные бризеры с подогревом воздуха.

Ну и конечно изюминка квартиры — собственная 12-метровая терраса с зоной отдыха и зоной барбекю, где можно наблюдать завораживающие закаты.

Стоимость квартиры — 175 тысяч долларов.

И наконец, самое дорогое жилье в районе − 4-комнатная квартира на улице Братьев Райт, 3. Здесь есть гостиная с кухонным оборудованием, спальня, 2 детские и 2 санузла (с ванной, с душевой кабиной) и отдельная гардеробная.

В квартире площадью 89,5 «квадрата» сделан дизайнерский ремонт с акцентом на экологичность материалов. В этой квартире также есть терраса площадью 13.6 квадратных метров.

Четырешка полностью готова к проживанию: она продается со всей мебелью, техникой, светильниками и текстилем.

У дома − закрытый двор, с детскими площадками и большим количеством мест для отдыха. Всего 2 квартиры на площадке!

Стоимость — 199 тысяч долларов.

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