Как в Беларуси изменились цены на строительство домов за год 1 23.07.2022, 20:05

Рынок стройматериалов столкнулся с рядом проблем.

Office Life проверили, как в Беларуси за год изменилась стоимость деревянного дома на 100 «квадратов» и как сегодня развивается ситуация на рынке стройматериалов.

Первый вариант: сруб

Год назад только первый этап строительства дома из бревён на 100 квадратных метров тянул примерно от $35 тыс., второй — от $50 тыс.

Что сейчас? Журналисты сразу оговорились, «брать нужно брёвна диаметром от 200 мм. Всё, что меньше, — назовешь разве что летними домиками». Толщина, само собой, влияет и на стоимость.

Минимальный ценник, который удалось найти за сруб, — от $20 тыс. Если бревно чуть толще — цена тут же заметно вырастает.

Плюс этой цена только «коробки», с окнами, стенами и дверьми к ценнику нужно добавить ещё 50%. Получаем около $50 тыс.

Второй вариант: дом из бруса

Год назад такой дом обошёлся бы от $33 тыс. за первый этап и от $50 тыс. за вариант под ключ. Сейчас цены кажутся немного более скромными: за сруб из бруса под усадку просят от $15 тыс.

Сколько будет стоить такой дом под ключ? Тут придётся заплатить около $70 тыс.

Третий вариант: каркасный дом

Если год назад самое выгодное предложение для «каркасника» было от $22 тыс., сейчас есть варианты ещё дешевле — от $20 тыс. За квадратный метр под ключ просят от $850.

Но застройщик перечисляет: гипсокартон подорожал на 25%, утеплитель — на 15%, а металлочерепица — минимум на 10%. И это только с начала года.

Как итог: Древесина дешевеет, но дорожают другие материалы и работы строителей. Хватает и проблем с поставкой, в том числе с логистикой.

По подсчётам строителей, хотя к концу 2021-го цены немного снизились, с начала этого года застройка уже прибавила в стоимости 30%.

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