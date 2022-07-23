закрыть
23 июля 2022, суббота, 20:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как в Беларуси изменились цены на строительство домов за год

1
  • 23.07.2022, 20:05
Как в Беларуси изменились цены на строительство домов за год

Рынок стройматериалов столкнулся с рядом проблем.

Office Life проверили, как в Беларуси за год изменилась стоимость деревянного дома на 100 «квадратов» и как сегодня развивается ситуация на рынке стройматериалов.

Первый вариант: сруб

Год назад только первый этап строительства дома из бревён на 100 квадратных метров тянул примерно от $35 тыс., второй — от $50 тыс.

Что сейчас? Журналисты сразу оговорились, «брать нужно брёвна диаметром от 200 мм. Всё, что меньше, — назовешь разве что летними домиками». Толщина, само собой, влияет и на стоимость.

Минимальный ценник, который удалось найти за сруб, — от $20 тыс. Если бревно чуть толще — цена тут же заметно вырастает.

Плюс этой цена только «коробки», с окнами, стенами и дверьми к ценнику нужно добавить ещё 50%. Получаем около $50 тыс.

Второй вариант: дом из бруса

Год назад такой дом обошёлся бы от $33 тыс. за первый этап и от $50 тыс. за вариант под ключ. Сейчас цены кажутся немного более скромными: за сруб из бруса под усадку просят от $15 тыс.

Сколько будет стоить такой дом под ключ? Тут придётся заплатить около $70 тыс.

Третий вариант: каркасный дом

Если год назад самое выгодное предложение для «каркасника» было от $22 тыс., сейчас есть варианты ещё дешевле — от $20 тыс. За квадратный метр под ключ просят от $850.

Но застройщик перечисляет: гипсокартон подорожал на 25%, утеплитель — на 15%, а металлочерепица — минимум на 10%. И это только с начала года.

Как итог: Древесина дешевеет, но дорожают другие материалы и работы строителей. Хватает и проблем с поставкой, в том числе с логистикой.

По подсчётам строителей, хотя к концу 2021-го цены немного снизились, с начала этого года застройка уже прибавила в стоимости 30%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман