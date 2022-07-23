«Во всем виноват Лукашенко, который якшается с Россией» 3 23.07.2022, 20:21

3,192

Белорусы ожидают рекордного роста цен.

На днях в Беларуси наблюдалась настоящая «сахарная лихорадка». Все из-за возможного очередного подорожания. Брестчанин Павел рассказал b-g.by, что думает о ценах:

«По поводу роста цен, думаю, слух не зря пошел. Может не сразу и не так резко, как прогнозируют. Но обязательно будет подорожание. Потому что это неизбежно из-за той политики, которую ведет Лукашенко, якшаясь с Россией, – рассуждает Павел. – Но я сахар не закупал. В отличие от моей мамы. Она позвонила мне с самого утра чуть не в истерике со словами: «Все бросай и беги в магазин: сахар будет по 4 рубля!».

Это ей какая-то подруга сказала. Вот она и побежала проходить этот ежегодный квест. Ну, у нее хоть аргумент – закатки. А я варенье с компотами не варю, да и сахар, честно говоря, не ем. Пачки обычно на год хватает».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».