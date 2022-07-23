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Как семья из Минска переехала в Австралию

  • 23.07.2022, 20:34
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Как семья из Минска переехала в Австралию

На подготовку к переезду ушло 2,5 года.

География распространения белорусских айтишников достигла еще одного края земли — Австралии. Туда не только дорого лететь, но еще и сложно получить визу, особенно в последние годы. Юлиане с Игорем потребовалось 2,5 года, чтобы начать релокацию в Сидней. Dev.by узнал у пары, как получить визу в Австралию. Вот их история.

Почему Австралия?

— О переезде в Австралию я мечтала еще с 2016 года, после того, как побывала там впервые. Моя родная сестра живёт в Сиднее почти 8 лет. До сих пор помню момент, когда вышла из сиднейского аэропорта — и почувствовала этот аромат цветущих деревьев по всему городу. Наверное, тогда и решила, что хочу переехать туда на ПМЖ.

В 2018 году познакомилась с будущим мужем, который до встречи со мной жил американской мечтой. Однако в 2019 году мы вместе полетели туристами в Австралию. Это была моя третья поездка в эту страну. Я старалась показать Австралию такой, какой видела сама: душевной, солнечной, безопасной, даже несмотря на большое количество опасных существ.

И спустя 3 месяца жизни в «стране кенгуру», в марте 2020, мы возвращаемся в Минск. Через неделю из-за эпидемиологической ситуации Австралия закрывается для миграции.

Если бы наши обратные билеты были на неделю позже, то мы бы «застряли» на континенте, легализовались (австралийское правительство предлагало возможности легализации для людей, у которых заканчивались визы, и им пришлось остаться в стране из-за сложившейся ситуации) и жили бы там уже почти 2,5 года.

После той поездки мы точно решили, что хотим переехать в Австралию. Я работала HR в IT более 6 лет, но оставаться в этом направлении при условии переезда в Австралию не хотелось, поэтому я начала изучать программирование. Последние полтора года «пилю» небольшие проекты в качестве фронтенд-разработчика на фрилансе — нарабатываю коммерческий опыт для будущего австралийского работодателя.

Нет простых или сложных этапов в получении австралийской визы. Все они очень важны, и на любом из этапов у тебя нет 100% гарантии, что все твои действия не впустую. Для отказа должна быть конкретная причина или основание, которые будут указаны потом в ответе.

Самое важное: в Австралии есть списки профессий для эмиграции в страну. И если вашей профессии в этом списке нет, то переехать жить в «страну кенгуру» вряд ли получится (только если не найдете мужа\жену из Австралии). Если ваша профессия в списке, то можно начинать собирать документы.

И, ура, «инженеры» входят в этот список. В нашем случае муж закончил университет по специальности «разработчик» и уже 10 лет работает по профессии (именно поэтому он шел основным апликантом). Сейчас его позиция Team Leader (Fullstack Java).

Тип визы. Собирались получить региональную (не позволяет работать в столицах)

Изначально во время пандемии мы хотели подаваться на Skilled Regional (Provisional) visa. «Региональная виза» спонсируется штатом/территорией. Она для квалифицированных работников, которые хотят жить и работать в сельской, региональной или малозаселенной местности в Австралии.

Этот тип визы не позволяет устраиваться на работу в столицы штатов (Сидней, Мельбурн, Брисбен), так как для этого нужен другой тип визы — Skilled-Sponsored Visa (подкласс 190).

Особенность австралийских (как и, например, канадских) виз — балльная система. Региональную визу получить проще — требуется меньшее число баллов, чем для визы, которая открывает доступ в столицы штатов.

Чтобы подать заявление на получение этой визы, необходимо:

Быть моложе 45 лет;

Иметь приглашение на подачу заявления (от родственника-спонсора или гос. учреждения штата/территории);

Иметь достаточный уровень владения английским языком;

Выбрать направление работы, которое соответствует вашим профессиональным навыкам и квалификации из списка Short-term Skilled Occupation List (STSOL) или Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL), если заявитель спонсируется родственником;

Пройти оценку профессиональных навыков организацией, соответствующей вашей выбранной профессии;

Получить не менее 60 баллов по результатам теста;

Отвечать минимальным требованиям к благонадёжности, физическому и психическому здоровью.

Кроме набора нужного количества баллов по многим пунктам (возраст, замужество, уровень английского языка), один из важнейших пунктов — подтверждение образования и опыта работы. Справки для этого мы собирали и переводили около полугода. Спойлер: для получения нашей текущей визы (другого типа) эти справки, по правилам, не нужны, — но их запросили.

Плюс необходимо пройти обязательную медицинскую комиссию и сдать тест по английскому (IELTS) на минимальный балл 5.5 по всем пунктам.

Мы запустили процесс — со сбора документов, подтверждающих реальный опыт работы, но на этом и закончили из-за ковида и закрытости страны, в середине 2020 года было вообще непонятно, когда Австралия откроется для миграции. Ждали хоть какие-то новости об этом.

В мае 2021 года мы переехали в Польшу, продолжили следить за обстановкой. В пандемию муж стал подыскивать работу в Австралии.

Почему с релокейт-оффером проще

Ближе к концу 2021 года Австралия «разморозилась», и как раз в тот период нашёлся работодатель в Сиднее (на джобборде au.jora.com). Австралия нуждается в программистах, поэтому спрос выше предложения, и работу найти было не так трудно.

В результате тип визы поменялся, и теперь у нас Temporary Skill Shortage Visa (subclass 482), срок действия — 4 года. За это время нам нужно будет решить, хотим ли мы оставаться там на постоянной основе. И если да, то готовиться к подаче на ВНЖ.

Так как наша виза — спонсорская, то все расходы, включая билеты на самолет, оплачивала принимающая компания. Будущий работодатель оплатил услуги миграционного агента. Нам даже не пришлось самим заполнять анкету. Также на первые 3 месяца в Сиднее нам предоставят квартиру. Будет время на адаптацию, на решение внутренних вопросов и поиск жилья для долгосрочной аренды.

Если обратиться к агентам по миграции, это может стоить до $10 тысяч USD (даже не австралийских). Заниматься документами можно и самостоятельно. Подача всех документов происходит онлайн.

Кстати, полученная нами виза тоже оказалась в онлайне, и нам в паспорт ничего не вклеивали.

Какие документы нужно подготовить, чтобы подтвердить стаж в ИТ

Необходимо собрать справки у всех своих работодателей, где будут указаны: должность, список обязанностей, период работы и зарплата. К этому еще нужно приложить 2 из 4 документов, подтверждающих, что работал легально:

- выписка с банковского счета за период работы,

- справка из налоговой за этот период,

- справка об уплате пенсионных взносов,

- справка об уплате страховых взносов.

После все эти документы вместе с дипломом и приложением к нему необходимо отправить в Австралийскую ассоциацию инженеров (Association of Professional Engineers Australia), где подтвердят профессию и стаж работы (стаж очень важен: чем больше лет работы, тем больше баллов зарабатываешь). Этот процесс обычно занимает примерно два месяца.

Но для текущей рабочей визы нам не понадобилось подтверждать профессию и стаж в ассоциации. Достаточно было показать документы (переведенные на английский).

Что самое лёгкое и трудное?

Самым трудным для нас был последний этап — ожидание визы. Он длился ровно два месяца, хотя изначально был заявлен один месяц.

Чуть позже мы узнали, что в связи с огромным числом заявителей, желающих иммигрировать в Австралию после пандемии со всего мира, процесс получения визы занимает от 44 дней до 15 месяцев (это инсайд от австралийского агента).

А самым легким этапом можно назвать сдачу IELTS-теста.

Полезные советы от Юлианы

Если планируете переезжать в Австралию в ближайшем будущем, то, во-первых, начинайте собирать документы уже вчера — процесс длительный, утомительный и дорогостоящий.

Во-вторых, лучше всего поднимать уровень английского с репетитором и нарабатывать «наслушанность» австралийского. Так у вас хотя бы будет больше шансов быстрее начать понимать местный диалект, который славится своей непонятностью.

В-третьих, изучите рынок специальностей в Австралии, чтобы было время переучиться/переквалифицироваться и не оказаться вдруг ненужным.

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