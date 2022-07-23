Сергей Хлань: Херсон отрезан от поставок оккупантами тяжелого вооружения

Сергей Хлань: Херсон отрезан от поставок оккупантами тяжелого вооружения1
- 23.07.2022, 21:21
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ВСУ успешно ударили по стратегическим для россиян объектам.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что успешные удары ВСУ по мостам в регионе сделали невозможной поставку тяжелой техники в оккупированный Херсон. Об этом Хлань рассказал в эфире 24 канала.
Украинский депутат отметил, что по Антоновскому мосту сейчас закрыто движение для грузового транспорта, оккупанты ищут специалистов для ремонта переправы в Крыму.
Поэтому, уточняет депутат, россияне начали переправлять вооружение и живую силу в Херсон через район Каховской ГЭС. По тому пути есть три моста, один из которых - Дарьевский - сегодня стал объектом точечного удара ВСУ.
"Абсолютно "хирургически", как и по Антоновскому, был прошит снарядами, чтобы невозможно было проходить тяжелой технике", - добавил Хлань.
По его данным, россияне в течение дня перебрасывали вооружение через этот мост, поэтому ВСУ, вероятно, "доработают таким образом, чтобы перекрыть эти поставки".
"Сейчас город Херсон отрезан от поставок тяжелого вооружения, тяжелой бронетехники и это дает преимущества нашим Вооруженным силам в контрнаступательных действиях, которые происходят абсолютно по всей линии фронта", - говорит Хлань.
Он также рассказал, что жители оккупированной части региона видят, как "горят" и паникуют оккупанты из-за успехов ВСУ.
"Начались тактические преимущества, которые приближают нашу победу по освобождению родной земли", - подытожил депутат облсовета.