закрыть
23 июля 2022, суббота, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сергей Хлань: Херсон отрезан от поставок оккупантами тяжелого вооружения

1
  • 23.07.2022, 21:21
  • 3,810
Сергей Хлань: Херсон отрезан от поставок оккупантами тяжелого вооружения

ВСУ успешно ударили по стратегическим для россиян объектам.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что успешные удары ВСУ по мостам в регионе сделали невозможной поставку тяжелой техники в оккупированный Херсон. Об этом Хлань рассказал в эфире 24 канала.

Украинский депутат отметил, что по Антоновскому мосту сейчас закрыто движение для грузового транспорта, оккупанты ищут специалистов для ремонта переправы в Крыму.

Поэтому, уточняет депутат, россияне начали переправлять вооружение и живую силу в Херсон через район Каховской ГЭС. По тому пути есть три моста, один из которых - Дарьевский - сегодня стал объектом точечного удара ВСУ.

"Абсолютно "хирургически", как и по Антоновскому, был прошит снарядами, чтобы невозможно было проходить тяжелой технике", - добавил Хлань.

По его данным, россияне в течение дня перебрасывали вооружение через этот мост, поэтому ВСУ, вероятно, "доработают таким образом, чтобы перекрыть эти поставки".

"Сейчас город Херсон отрезан от поставок тяжелого вооружения, тяжелой бронетехники и это дает преимущества нашим Вооруженным силам в контрнаступательных действиях, которые происходят абсолютно по всей линии фронта", - говорит Хлань.

Он также рассказал, что жители оккупированной части региона видят, как "горят" и паникуют оккупанты из-за успехов ВСУ.

"Начались тактические преимущества, которые приближают нашу победу по освобождению родной земли", - подытожил депутат облсовета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман