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Россияне отказываются подписывать контракты с Минобороны РФ

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  • 23.07.2022, 21:42
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Россияне отказываются подписывать контракты с Минобороны РФ

Об этом сообщает украинская разведка.

Граждане России отказываются подписывать контракты с Министерством обороны РФ. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Скибицкий.

"Если первые месяцы тот же самый БАРС – "боевой армейский состав этой страны", как они называют, довольно активно привлекался и мы знаем, как шли и идут формирование этих батальонов, – то сейчас мы знаем, уже есть признаки того, что граждане России отказываются подписывать контракты. Те, которые находятся в БАРСе, (отказываются) подписывать контракты на прохождение службы, потому что они понимают – они сразу будут направлены к нам, на украинскую территорию для ведения боевых действий", – пояснил он.

На вопрос, где в России больше всего отказываются от подписания контрактов, Скибицкий отметил, что это прежде всего зависит от того, в каких подразделениях наибольшие потери.

- Просто люди не хотят продлевать контракт и его расторгают. Потому что юридически войны нет, есть «специальная операция», которая позволяет по возвращении в свое подразделение не продлевать контракт. И тут юристы, как говорится, им наоборот подсказывают, как это правильно сделать. Потому что, если бы была война, это была бы совсем другая ответственность за невыполнение приказа, – сравнил представитель ГУР.

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