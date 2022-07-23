Стало известно, какой будет погода до конца июля 23.07.2022, 21:48

Прогноз погоды с 25 по 31 июля.

По прогнозу синоптика Дмитрия Рябова, есть хорошая новость: до конца июля 2022-го сохранится тепло! Вот чего ждать от погоды на неделе с 25 по 31 июля:

- Из-за близости фронтальных разделов погода приобретет неустойчивый характер, и без грозовых дождей не обойдется. Но хочу всех успокоить: изнуряющий европейский зной до нас не доберется.

Дмитрий Рябов замечает: уже в конце недели с 18 по 24 июля уже очевидно, что установилась характерная для последней декады июля погода. Температура по юго-западу страны выше на 2 градуса, чем средняя. А в начале недели с 25 по 31 июля на погоду будет влиять антициклон с центром над Польшей. Это значит, что стоит ждать переменную облачность без существенных осадков.

- Ночью +10…+17 градусов, днем в понедельник +18…+24, во вторник +23…+29, - сказал белорусский синоптик.

Со среды, 27 июля, атмосферный фронт с Балтики принесет увеличение облачности, кратковременными дождями с большой вероятностью гроз и ливней. Дневная температура в среду от +21 по востоку до +29 градусов по юго-западу.

Зато с четверга, 28 июля, погода улучшится, а атмосферное давление вырастет. Это значит, что и осадков станет меньше. Единственное, Дмитрий Рябов предупредил жителей северо-востока Беларуси про кратковременные небольшие дожди в пятницу, 29 июля.

- Ночью +12…+17 градусов. В дневные час в четверг +21…+25, в пятницу +20…+24, - сообщил синоптика.

Дал Дмитрий Рябов также и предварительный прогноз на последние выходные июля - 30 и 31 августа, когда атмосферными процессами станет управлять Балтийский антициклон с преобладанием переменной облачности, но без существенных осадков. Температура воздуха в субботу + 21…+27, а в воскресенье +20 по востоку до +27 по юго-западу.

И уж совсем предварительно Рябов пообещал август, который не обойдется без солнечных теплых деньков.

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