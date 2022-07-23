Анджей Дуда: Россия должна проиграть в войне с Украиной 23.07.2022, 21:57

Для этого Запад продолжит помогать украинцам.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что РФ должна проиграть в войне с Украиной. Для этого Запад будет продолжать оказывать украинцам разнообразную помощь. Об этом польский президент сказал на втором саммите первых леди и джентльменов, пишет nv.ua.

"Куда бы я ни поехал, я всегда поддерживаю Украину, поддерживаю кандидатство Украины в ЕС. Мы также оказываем Украине поддержку по линии НАТО", — заявил Дуда во время включения.

По его словам, он вместе со многими другими президентами и премьер-министрами организует военную помощь Украине, в частности, передачу современного вооружения, артиллерийских снарядов, бронежилетов.

«Чтобы все могли увидеть, насколько мы гордимся мужеством украинских солдат, даже если россияне преобладают их числом, мы все равно будем продолжать оказывать украинцам помощь. Это самая главная наша задача», — подчеркнул президент Польши.

Дуда также выразил надежду, что Украина скоро выиграет войну и восстановится.

«Я очень надеюсь, что Украина скоро освободится, восстановится и превратится в самую волшебную и современную страну. Главное, чтобы россияне проиграли с военной точки зрения и в других сферах, а Украина стала частью свободного мира», — отметил он.

В Украине 23 июля во второй раз проходит саммит первых леди и джентльменов. Главной темой саммита этого года является человек и роль человеческого капитала в развитии государства. Часть гостей лично присутствует на мероприятии, а некоторые присоединяются в формате телемоста.

Первый саммит первых леди и джентльменов прошел 23 августа 2021 года в Киеве. По его итогам, участники приняли «документ мягкой силы» — совместную декларацию о международном сотрудничестве и содействие решению актуальных гуманитарных проблем и достижению Целей устойчивого развития ООН.

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